Żel antybakteryjny powinien zawierać środek odkażający. Podstawowym składnikiem jest więc alkohol, jednak o stężeniu co najmniej 60%. Takie zalecenie wydały Światowa Organizacja Zdrowia i agencja rządu USA zajmująca się kontrolą i prewencją chorób (CDC). Alkohole o stężeniu poniżej 50% nie są dość skuteczne w usuwaniu drobnoustrojów. Czysta wódka, pojawiająca się w niektórych przepisach na płyn antybakteryjny, może nie wystarczyć, żeby zabić koronawirusa i inne zarazki.

Żele i płyny antybakteryjne uszkadzają struktury osłaniające drobnoustroje, prowadząc do zaburzenia ich funkcji życiowych i śmierci. Czy niszczą koronawirusa? Nie ma konkretnych badań na ten temat. Wiadomo jednak, że gotowe preparaty antybakteryjne zabijają niemal 100% bakterii i wirusów. O ile poprawnie ich używamy.

Wiemy o koronawirusie to, że jest podobny do wirusa SARS i MERS, nie powinien więc być mikroorganizmem trudnym do zabicia. Mydło z wodą oraz alkoholowe płyny do dezynfekcji rąk skutecznie go likwidują.

- mówi dr Nahid Bhadelia z Boston Medical Center dla Nypost.com.