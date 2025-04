Odmienna kuchnia

Często nam Europejczykom zdarza się, że wschodnie potrawy niezbyt korzystnie wpływają na żołądek i samopoczucie. Mięso nie gości zbyt często na stołach tamtejszej ludności, stąd brak wiedzy w jego przechowywaniu i przygotowaniu. Kuchnia zatem bazuje na warzywach, ryżu, pędach bambusa i wyszukanych przyprawach. Wilgotny i ciepły klimat sprzyja namnażaniu się drobnoustrojów, stąd łatwo o zatrucie pokarmowe zarówno z pożywienia jak i wody.

Uważaj na dur brzuszny

Jeżeli planuje się wyjazd do Azji Południowo-Wschodniej należy rozważyć szczepienie przeciwko durowi brzusznemu. Dostępna szczepionka może być stosowana u dzieci powyżej 2 roku życia oraz u wszystkich dorosłych. Uodparnia na 3 lata i przyjmuje się ją w jednej dawce. Bakterie duru bytują w brudnej wodzie i żywności przygotowanej w nienależytych warunkach sanitarnych.

Uwaga na wodę

Pijmy jedynie wodę butelkowaną, gdyż wtedy mamy pewność, że nie jest ona zanieczyszczona bakteriami. W restauracjach napoje, lód czy woda w dzbankach pochodzą prosto z kranu, stąd należy zamawiać tylko wody mineralne w butelkach. Rezygnujmy także z owoców i sałatek, gdyż myte są one w bieżącej wodzie.

Z pokarmem i wodą możemy zarazić się również polio czy żółtaczką pokarmową (WZW typu A), stąd zalecane są szczepionki przeciwko tym chorobom. Ponadto możemy zaszczepić się przypominającymi dawkami szczepionek przeciwko błonicy i tężcowi.

Malaria i japońskie zapalenie mózgu

Indie i Indochiny są regionami endemicznymi dla występowania malarii, stąd zaleca się podjęcie odpowiedniej profilaktyki polegającej na stosowaniu leków przeciwmalarycznych. Uważajmy także na bezpańskie psy i małpy, które są rezerwuarem wścieklizny.

Komary, oprócz pasożytów malarii, przenosić mogą wirusy wywołujące japońskie zapalenie mózgu. Jest to szeroko rozpowszechniona choroba w krajach Wschodniej i Południowej Azji, która skończyć się może poważnymi zaburzeniami neurologicznymi.

Na szczęście istnieje skuteczna szczepionka, której trzy dawki uodparniają na wiele lat. Szczepienie to jednak nie jest zalecane wszystkim osobom wybierającym się do Azji, a tylko tym, które mają zamiar przebywać tam dłużej i to w porze o dużej aktywności komarów. Szczepionka bowiem wiąże się z licznymi efektami ubocznymi, a ryzyko zachorowania wśród turystów jest niewielkie.