Czy dziecko może się opalać?



Witamina D jest niezbędna do prawidłowego formowania się kości i zębów. Jednak do jej powstania niezbędna jest bardzo mała ilość UVB (kilka minut dziennie ekspozycji skóry rąk i twarzy).

Obliczono i udowodniono, że jeśli z wózka będzie wyglądała tylko twarz dziecka, to już otrzyma ono niezbędną i wystarczającą do wzrostu ilość witamin (nawet jeżeli spacery będą odbywały się przy zachmurzonym niebie). Oznacza to, że dziecka nie trzeba opalać, aby doprowadzić do wytworzenia potrzebnej ilości witaminy i prawidłowego wzrostu kośćca.

Dzieci powinny przebywać na świeżym powietrzu, ale nie powinny się opalać – w szczególności dzieci poniżej 3. roku życia.

Zbyt silne opalanie skóry w dzieciństwie zwiększa bowiem ryzyko zachorowania na czerniaka złośliwego skóry (jeden z najpoważniejszych nowotworów). Aby zminimalizować szkodliwe działanie promieni UV na skórę dzieci, powinniśmy stosować przez cały rok kremy ochronne z filtrami. Ochrony wymaga zarówno skóra twarzy, jak i ciała.

Jakie kremy ochronne wybierać dla dzieci i niemowląt?



Do ochrony skóry dzieci zawsze należy wybierać preparaty o najwyższym lub wysokim wskaźniku protekcji SPF 50+ lub 30, gdyż skóra dzieci jest bardzo delikatna. Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie kremów na bazie filtrów mineralnych dla najmłodszej grupy dzieci, czyli od chwili narodzin, ponieważ mają one cienką, delikatną i wrażliwą skórę. Nie wnikają one w naskórek. Pozostając na skórze, tworzą warstwę ochronną zabezpieczającą przed słońcem i innymi niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi.

Dla dzieci powyżej 6. miesiąca życia warte polecenia są dermokosmetyki zawierające mieszaninę filtrów organicznych i mineralnych, które zapewniają wysoką ochronę i niskie ryzyko wystąpienia reakcji nietolerancji.

Czy każdy krem ochronny można stosować dla niemowląt i dzieci?



Kremy dla niemowląt i dzieci należy dobierać wyjątkowo starannie. Należy wybierać tylko te, które są specjalnie przeznaczone dla dzieci i uwzględniają potrzeby niedojrzałej (cienkiej i delikatnej) skóry niemowląt i dzieci. Powinny być hipoalergiczne i odporne na wodę.

Należy zwrócić uwagę, czy zostały przebadane dermatologicznie, a najlepiej jeśli przeszły badania kliniczne.

Dodatkowym atutem są składniki pielęgnacyjne, które jednocześnie zabezpieczają skórę przed przesuszeniem i podrażnieniem. Nie powinny natomiast zawierać składników zapachowych, które mogą uczulać. Dobrze, jeśli kosmetyki posiadają pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka.

