Kamica nerkowa

Przemieszczający się kamień moczowy w moczowodzie często może dawać objaw polegający na pojawieniu się krwi w moczu. Zwykle towarzyszy temu silny ból (tak zwana kolka nerkowa) okolicy lędźwiowej lub podbrzusza. Krew w moczu obserwowana jest na skutek drażnienia lub zranienia delikatnej tkanki, z której zbudowany jest przewód wyprowadzający mocz.

W przypadku pojawienia się krwiomoczu i kolki nerkowej, należy jak najszybciej zgłosić się do najbliższego szpitala w celu diagnostyki przyczyny dolegliwości oraz wyeliminowania ich. Najczęściej w takim przypadku lekarz zbiera dokładny wywiad, wykonuje badanie USG oraz zleca podanie leków przeciwbólowych i rozkurczających mięśnie gładkie, by przerwać atak bólu. Kolejne decyzje zależą od wielkości kamienia w drogach moczowych, stanu pacjenta oraz intensywności nasilenia objawów lub ewentualnych powikłań.

Infekcje układu moczowego

Choroby takie jak zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie kłębuszków nerkowych lub obecność pasożytów w drogach moczowych zwykle objawiają się właśnie przez pojawienie się krwi w moczu. Może towarzyszyć im tępy ból w części lędźwiowej kręgosłupa, podwyższenie temperatury ciała lub dolegliwości dyzuryczne (pojawiające się podczas oddawania moczu). Choroby te wymagają leczenia farmakologicznego i wiążą się z podawaniem antybiotyków lub sterydów. Terapia może odbywać się zarówno w szpitalu, jak i w domu, w zależności od zaawansowania choroby i stanu pacjenta.

Choroby nowotworowe

Rak nerki oraz rak pęcherza moczowego to schorzenia, które przebiegają zwykle bardzo długo, nie dając żadnych objawów chorobowych. Pojawienie się krwiomoczu (zwykle bez żadnych innych dolegliwości) może być pierwszym symptomem rozwijającego się nowotworu, dlatego wymaga pilnej diagnostyki lekarskiej i jak najszybszego ustalenia dalszego leczenia. Im wcześniej rozpoczęty będzie proces terapeutyczny, tym większa jest szansa na pełne wyleczenie raka nerki lub pęcherza moczowego.

Nefropatie

Nefropatie to grupa chorób nerek, polegających na upośledzeniu budowy ich miąższu, a co za tym idzie – znacznym zahamowaniu lub całkowitym zaprzestaniu prowadzenia przez nie swojej pracy. Do uszkodzeń może dochodzić na różnych tłach: autoimmunologicznym, zakaźnym, w przebiegu chorób ogólnoustrojowych lub jako skutek przewlekłego stosowania leków nefrotoksycznych (uszkadzających nerki). Diagnostyka nefropatii obejmuje najczęściej wykonanie biopsji nerki z pobraniem wycinka do badania histopatologicznego i zbadaniu go pod mikroskopem w celu określenia stopnia uszkodzenia narządu.

