Larwy leczą owrzodenia

Na ostatniej konferencji „Interscience Conference on Anti-Microbial Agents and Chemotherapy” (Interdyscyplinarna konferencja poświęcona lekom antybakteryjnym oraz chemioterapii), doktor Eron z Uniwersytetu Hawajskiego zaprezentował wyniki badania wykorzystującego larwy do leczenia owrzodzeń cukrzycowych. W badaniu brało udział 37 osób - u 27 z nich leczenie zakończyło się sukcesem.