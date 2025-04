Alkohol to używka. Nie chcemy o tym pamiętać, gdy okazjonalnie sięgamy po kieliszek. Gdy jednak potrzeba napicia się napędza każdy dzień, nie sposób już o tym zapomnieć. Alkohol uzależnia - jednych szybko (niekiedy już po pierwszym użyciu), innych - nigdy. Naukowcy wciąż nie odkryli dlaczego tak się dzieje. Jedno jest pewne, choroba uzależnieniowa, którą wywołuje, czyli alkoholizm, nie jest łatwa do wyleczenia. Konieczne jest jednak podjęcie trudu terapii, bo bez niej schorzenie to prowadzi do śmierci. Wcześniej jednak upośledza zdrowie zarówno fizyczne jak psychiczne, niszczy relacje społeczne, rodziny, wpływa na życie kolejnych pokoleń.

W ramach NFZ można liczyć na nieodpłatne leczenie alkoholizmu. Zwykle opiera się ono na połączeniu psychoterapii z leczeniem farmakologicznym (trwa 18-24 miesiące). Można również korzystać z prywatnych placówek specjalizujących się w leczeniu alkoholizmu lub metod należących do medycyny alternatywnej.

Reklama

Leczenie podstawowe (m.in. w ramach NFZ)

Zaczyna się od psychoterapii, która prowadzona jest 2-3 razy w tygodniu (zwykle popołudniami). Można także skorzystać z leczenia ambulatoryjnego w placówkach dziennego pobytu (np. przyszpitalnych). Tam terapia odbywa się 5 razy w tygodniu przed południem. Jeżeli ktoś na duże problemy z utrzymaniem trzeźwości, może liczyć na leczenie szpitalne (całodobowe, trwa ono 6-8 tygodni). Warto pamiętać, że psychoterapia jest uważana za najskuteczniejszą formę leczenia alkoholizmu, choć w ostatnich latach na znaczeniu zyskuje również farmakoterapia. Najczęściej stosowane leki to:

acamprosat - zmniejsza odczucie głodu alkoholowego i ogranicza ryzyko nawrotu uzależnienia;

naltrekson - zmniejsza potrzebę napicia się alkoholu w czasie abstynencji;

nalmefen - sza ilość wypijanego alkoholu i ilość dni picia w miesiącu (do stosowania wyłącznie z psychoterapią!);

baklofen - zmniejsza napięcie mięśniowe i emocjonalne, które osoby uzależnione regulują alkoholem;

Alkoholizm u kobiet - jak wygląda leczenie?

Reklama

Hipnoza i inne metody alternatywne w leczeniu alkoholizmu

Terapia alkoholizmu hipnozą polega na wprowadzeniu do podświadomości chorego sugestii, które zniechęcają go do picia i umacniające jego silną wolę. Nie ma badań, które potwierdzałyby skuteczność tej metody w leczeniu uzależnień, choć niektóre osoby, które poddały się hipnozie twierdzą, że pierwsze efekty odczuły już po pierwszej sesji terapeutycznej. Podobnie rzecz wygląda jeśli chodzi o terapię biorezonansem lub akupunkturę. Skuteczność tych metod nie została potwierdzona badaniami klinicznymi. Są jednak osoby, które po zabiegach biorezonansowych lub akupunkturze pożegnały się z nałogiem.