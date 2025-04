Zdaniem naukowców próchnica zwiększa ryzyko poronienia aż siedmiokrotnie. Dlatego warto jeszcze przed zajściem w ciążę wyleczyć wszystkie zęby. Nie zawsze jednak to się udaje. Wówczas konieczne jest leczenie zębów także w ciąży i, jeśli zajdzie taka potrzeba, także przeprowadzenie tzw. leczenia kanałowego. Dzięki niemu możliwe jest wyleczenie nawet zaawansowanego stanu zapalnego zęba.

Na czym polega leczenie kanałowe?

Leczenie kanałowe polega na usunięciu zapalnie zmienionej miazgi z wnętrza zęba. Miazga to nic innego jak nerw i naczynia krwionośne. Ponieważ oczyszczenie kanałów z bakterii zęba jest bardzo bolesne, w czasie leczenia konieczne jest zastosowanie znieczulenia.

Lepiej nie w pierwszym trymestrze

Pierwszy trymestr to okres dynamicznego rozwoju płodu. W tym czasie zaleca się ograniczenie wszelkich procedur medycznych. Jeśli więc można zaczekać z wykonaniem leczenia kanałowego do ukończenia pierwszego trymetru, lepiej to zrobić. Jeżeli jednak stomatolog uzna leczenie kanałowe za konieczność, należy je wykonać, trzeba tylko podjąć odpowiednie środki ostrożności.

Kwestia prześwietlenia w ciąży

Leczenie kanałowe zwykle poprzedza wykonanie RTG zęba. W ciąży nie powinno się mu poddawać, szczególnie w pierwszym trymestrze. Jeśli jednak zajdzie taka konieczność, warto znaleźć pracownię, która dysponuje aparatem RTG najnowszej generacji, który emituje mniejsze dawki promieniowania. Dodatkowo należy osłonić brzuch i okolice miednicy specjalnym fartuchem, przez który nie przenikają promienie

Leczenie kanałowe pod mikroskopem

Leczenie kanałowe z użyciem mikroskopu to opcja najbezpieczniejsza dla kobiet w ciąży, bo nie wymaga zastosowania prześwietlenia. Dobry stomatolog dysponujący nowoczesnym mikroskopem endodontycznym czy elektronicznym endometrem poradzi sobie z opracowaniem kanałów konieczności wykonywania RTG.

Czy można zastosować znieczulenie?

Leczenie kanałowe jest naprawdę bolesne, dlatego wskazane jest zastosowanie znieczulenia (leczenie bez znieczulenia na gorszy wpływ na płód niż samo znieczulenie). Kobietom w ciąży podaje się znieczulenie, które nie obkurcza naczyń krwionośnych i jest bezpieczne dla płodu.

Czy NFZ za to zapłaci?

Kobietom w ciąży i połogu (do 42. dnia po porodzie) przysługuje leczenie kanałowe wszystkich zębów obejmujące leczenie do 3 kanałów w zębie.

