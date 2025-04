Jeśli dbasz o higienę osobistą i wypróbowałaś już dostępne środki, m.in. antyperspiranty, płyny czy doustne tabletki i nadal masz problem z nadpotliwością, poszukaj wraz ze swoim lekarzem przyczyny medycznej. Być może zleci ci dodatkowe konsultacje u specjalisty (np. endokrynologa czy dermatologa) albo badania. Jeśli okaże się, że jesteś zdrowa a mimo to problem nadal cię dotyka, możesz zdecydować się na jeden z zabiegów leczenia nadmiernej potliwości.

Jakie zabiegi leczą nadmierną potliwość?

1. Zastrzyki z botoksu

Preparat wstrzykuje się cienką igłą, co centymetr, w okolice gruczołów potowych pod pachami, na dłoniach lub stopach. Blokuje on zakończenia nerwów odpowiedzialnych za działanie gruczołów. Hamuje to wydzielanie potu na 7-12 miesięcy. Później zabieg można powtórzyć. Wykonuje się go w znieczuleniu miejscowym. Cena: ok. 2 tys. zł.

2. Jonoforeza, czyli działanie prądem

Stosuje się ją przy nadpotliwości stóp, dłoni i pach. Polega na trwałym uszkodzeniu gruczołów potowych. Wystarczy zanurzyć stopy i dłonie w wodzie, przez którą przepuszcza się prąd stały, a pod pachy włożyć zwilżone poduszeczki z elektrodami. Jonoforeza jest bezbolesna. Efekt widać po 10 zabiegach. Cena jednego: ok. 300 zł.

3. Lipoliza laserowa

Za pomocą wiązki światła laserowego najpierw rozpuszcza się gruczoły potowe pod pachami, a potem je odsysa. Zabieg jest nieodwracalny. W miejscu jego przeprowadzenia pot już nigdy się nie wydzieli. Może jednak intensywniej niż wcześniej występować na obrzeżach pach (poza obszarem ujętym w zabiegu). Lipolizę robi się w znieczuleniu miejscowym. Cena: ok. 5 tys. zł.

4. Liposukcja, czyli odsysanie gruczołów

Jest zabiegiem chirurgicznym, wykonywanym w znieczuleniu miejscowym. Przez małe nacięcie w skórze wprowadza się igłę ssącą i wyciąga tkankę tłuszczową wraz z gruczołami potowymi. Usuwa się je tylko z okolic pach. Efekt jest trwały. Istnieje ryzyko zwiększenia pocenia na obrzeżach pach. Cena: ok. 4,5 tys zł.

5. Operacja radykalna

Fachowo zabieg ten nazywa się sympatektomią. Zarezerwowana jest ona dla najcięższych przypadków nadmiernej potliwości. Polega na chirurgicznym przecięciu nerwów obficie pocących się miejsc. Zabiegi przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym, w warunkach szpitalnych. Ich efekt jest trwały. Niestety, bywa, że po operacji więcej potu pojawia się w innych miejscach, np. na brzuchu. Sympatektomię można wykonać bezpłatnie, w ramach NFZ.

Na podstawie artykułu Beaty Prasałek z Poradnika Domowego