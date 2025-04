Przykre okoliczności

Jedną z pierwszych rzeczy, do jakich musisz się przyzwyczaić, rozpoczynając badania płodności, jest to, że kimkolwiek byłaś dotychczas, w chwili, kiedy przejdziesz przez drzwi kliniki płodności, stajesz się pacjentem. Teraz Ciebie i Twojego partnera identyfikuje problem medyczny lub status diagnostyczny; spędzacie wiele czasu w oczekiwaniu na wizyty u lekarza i psychologa, telefony, badania krwi, ultrasonografię, wyniki analiz i procedury medyczne.

Personel medyczny to ludzie posiadający fachową wiedzę, a Wy stajecie się jej odbiorcami. Ale to nie jest gra fair, ponieważ i Ty, i Twój partner macie problem, a oni mają władzę, aby ten problem rozwiązać. Jesteście w delikatnej sytuacji, bo oni są łącznikiem pomiędzy Waszymi marzeniami o dziecku, a stałą biologiczną bezdzietnością. Oni mają broń, a Wy jesteście bezbronni. To poczucie bezbronności pogłębia się, kiedy poświęcacie sporo czasu podczas leczenia — Ty na leżenie na plecach, na wpół ubrana, z nogami uniesionymi i rozłożonymi, a Twój partner w małym pokoiku z kilkoma pismami erotycznymi i małym sterylnym pojemnikiem.

Jakie masz prawa jako pacjentka?

Personel medyczny może być bardzo troskliwy i pełen współczucia. Ale to nie zmienia faktu, że czujecie się zaniepokojeni, niepewni i pełni lęku. Polegacie na tych ludziach, i na medycynie, że pomogą Wam osiągnąć jeden z najważniejszych celów Waszego życia. Niezależnie od tego, na ile jesteście kompetentni w Waszej pracy zawodowej i w innych aspektach życia, kiedy wkraczacie w ten rodzaj sytuacji medycznej, tracicie część swojego poczucia kontroli i sprawczości. Wchodzicie w rolę pacjenta, co może utrudniać Wam komunikowanie Waszych potrzeb i stanie na straży swoich praw.

A więc jakie macie prawa jako pacjenci?

• Macie prawo być traktowani z szacunkiem i uprzejmością.

• Macie prawo do uzyskania dokładnej informacji diagnostycznej.

• Macie prawo otrzymać dokładną informację o dostępnych opcjach leczenia i prawdopodobieństwie sukcesu w Waszych indywidualnych okolicznościach.

• Macie prawo poprosić o niezależną, drugą opinię lekarską.

• Macie prawo do pełnej informacji na temat kosztów i procedur, zanim rozpoczniecie leczenie.

• Macie prawo do otrzymania informacji o stanie zdrowia, przeszłości i pochodzeniu dawcy, jeżeli zdecydowaliście się na posłużenie się komórkami jajowymi, nasieniem czy zarodkami od dawcy.

• W zgodzie z prawem i przepisami obowiązującymi w danej instytucji macie prawo do decyzji o dysponowaniu swoim nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami.

Co zrobić, by czuć się lepiej?

Jest jeszcze kilka rzeczy, które możesz zrobić, by nie mieć uczucia kompletnej bezbronności i bezradności podczas badań medycznych i leczenia. Na przykład możesz przynieść sobie do kliniki własny szlafrok, żebyś nie musiała krążyć na pół naga w skąpej koszuli szpitalnej. Możesz nalegać, aby rozmowy o badaniach i leczeniu odbywały się w gabinecie lekarskim, a nie w sali zabiegowej, kiedy leżysz i jesteś na wpół rozebrana. Możesz poprosić personel medyczny, aby nie dzwonił do Ciebie do pracy i nie zostawiał tam wiadomości dotyczących leków lub wyników badań. Możesz też zażądać obecności swojego partnera podczas badań lekarskich i procedur medycznych. To są tylko przykłady sposobów na złagodzenie uczucia bezsilności i bezbronności. Chociaż w dalszym ciągu będziesz się czuć jak pacjent, jeżeli zaangażujesz się w proces leczenia, żądanie drobnych udogodnień pomoże Ci uczynić to przeżycie czymś łatwiejszym do zniesienia. Cztery lata badań lekarskich i leczenia nauczyło Bożenę wiele o jej potrzebach i jak powinna zapewnić sobie zaspokojenie ich.

Jej słowa podkreślają znaczenie upominania się o własne prawa podczas szukania rozwiązań dla swej niepłodności:

Upominaj się o swoje prawa i potrzeby. Niektórym lekarzom nie będzie się to podobać[...]. Mam nadzieję, że będziesz mogła wybrać takiego, który Ci odpowiada. Niepłodność nie była Twoim wyborem, ale możesz wybrać sposób, w jaki sobie z nią poradzisz. I to jest bardzo inspirujące — nikt i nigdy nie może odebrać Ci możliwości wyboru — niezależnie od tego, co się stanie.

