Punkcja – kiedy chcemy zbadać wydzielinę

Punkcję zatok można uznać za metodę zarówno diagnostyczną, jak i terapeutyczną. Pobraną wydzielinę z zatok można poddać badaniom mikrobiologicznym i określić typ patogenu wywołującego infekcję oraz jego wrażliwość na poszczególne antybiotyki. Podstawowym wskazaniem do wykonania punkcji terapeutycznej jest brak poprawy stanu pacjenta mimo leczenia farmakologicznego oraz uwidocznienie zalegania płynu w zatokach w badaniach obrazowych.

Najczęściej wykonuje się punkcję w zajęciu zatoki szczękowej oraz czołowej. W przypadku tej ostatniej odbarczenie poprzez drenaż nosi nazwę punkcji Becka. Polega ona na wykonaniu cięcia skórnego w łuku brwiowym, następnie wywierceniu otworu o średnicy 5-7mm w celu usunięcia treści patologicznej oraz zmienionej zapalnie błony śluzowej. Można założyć w tym miejscu dren w celu do powtarzania przepłukiwania zatoki, jednak nie na dłużej niż 8 dni.

Klasyczne metody operacyjne

W przypadku, gdy pomimo stosowania prawidłowej antybiotykoterapii oraz wykonania punkcji zatok (obecnie maksymalnie 2-3 punkcje) w dalszym ciągu utrzymuje się proces zapalny, wdraża się leczenie operacyjne. Postępowanie chirurgiczne jest różnorodne i dobierane w zależności od postaci, umiejscowienia oraz ostrej lub przewlekłej fazy choroby.

Klasyczna metoda operacyjna, np. w przewlekłym zapaleniu zatoki szczękowej, polega na jej otwarciu, usunięciu chorobowo zmienionej błony śluzowej oraz wykonaniu szerokiego połączenia tej zatoki z jamą nosową (metoda Caldwell-Luca).

W przypadku leczenia operacyjnego zatok czołowych jest kilka dostępnych metod, które są dobierane w zależności od wielkości zatoki oraz rozległości zmian chorobowych.

Czynnościowa chirurgia endoskopowa zatok przynosowych (FESS)

Najpowszechniejszym wskazaniem do wykonania FESS jest przewlekłe zapalenie zatok, polipy nosa i zatok oraz nawracające ostre zapalenie zatok.

Leczenie zabiegowe powikłań zapalenia zatok przynosowych

W przypadku ciężkiego zapalenia zatok, gdy dochodzi do powstania nacieku tkanek miękkich z wytworzeniem ropnia oraz gdy jest z tego powodu niebezpieczeństwo wystąpienia powikłań wewnątrzczaszkowych, konieczna jest natychmiastowa interwencja chirurgiczna. Ropnie mogą się wykształcić podokostnowo, w powiece, podtwardówkowo lub nadtwardówkowo oraz w mózgu.

W przypadku zapalenia kości czaszki leczenie polega na rozległym usunięciu chorej kości oraz otwarciu od zewnątrz zmienionej zapalnie zatoki.

