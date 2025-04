Obecnie istnieje mnóstwo sanatoriów, które swoją działalność uzdrowiskową opierają na oferowaniu kąpieli solankowych. Pacjenci ze schorzeniami kręgosłupa bardzo chętnie korzystają z tej oferty. Kąpiele zalecane są w chorobach kręgosłupa pochodzenia reumatoidalnego, gośćcu, zwyrodnieniu stawów, chorobach związanych ze wzrostem napięcia mięśni, chorobach ortopedycznych, rwach kulszowych. Kąpiele przynoszą poprawę stanu zdrowia, zmniejszają dolegliwości bólowe i spowalniają przebieg choroby. Chorzy odczuwają poprawę już po kilku kąpielach.

Skład i wpływ kąpieli solankowych

Działanie lecznicze kąpieli opiera się na ich składzie. W wodzie znajdują się między innymi jony sodu i chloru, a ponadto związki siarki, magnezu, wapnia, bromku, potasu i inne. Powodują one podrażnienie skóry co wzmaga działanie układu krążenia i przyśpiesza przepływ krwi przez cały organizm. Poprawia się przemiana materii. Rozszerzają się też pory skóry. Substancje zawarte w kąpieli mogą wniknąć do skóry na dłużej. Kąpiele zmniejszają ponadto pobudliwość nerwów czuciowych i ruchowych. Regulują ciśnienie tętnicze.

Rodzaje solanek

Solanki mogą być pochodzenia naturalnego jako wody mineralne, bądź wytworzone sztucznie. Oczywiście najlepsze są te pochodzenia naturalnego ze względu na najbardziej urozmaicony skład minerałów.

W sanatoriach kąpiele mogą odbywać się indywidualnie lub grupowo. Pacjenci mogą w ich trakcie ćwiczyć, dodatkowo wzmacniając mięśnie kręgosłupa. Czasami kąpiele połączone są z masażami wodnymi lub natryskami. Chorzy powinni korzystać z kąpieli przynajmniej raz w tygodniu.

Czas trwania zabiegu

Kąpiele solankowe są stosowane zazwyczaj w kilku seriach o rosnącej temperaturze i zasoleniu. Kąpiele średnio trwają 15 - 20 minut, co 1 - 3 dni. Temperatura kąpieli powinna być w granicach około 36 - 38 stopni Celsjusza. Takie warunki zapewnią najlepsze wykorzystanie dobroczynnych właściwości wody.

Działanie lecznicze kąpieli solankowych trwa nie tylko podczas samych kąpieli, ale również po ich zakończeniu. Spowodowane jest to odkładaniem się substancji leczniczych pochodzących z kąpieli w warstwie luźnej skóry. Dlatego też po ich zakończeniu nie należy opłukiwać ciała. Należy je delikatnie osuszyć ręcznikiem, chyba że skóra jest bardzo wrażliwa, albo podrażniona. Wtedy niestety należy ją opłukać.