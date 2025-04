Boisz się dentysty? Nie jesteś sama! Co 20 osoba na myśl o dentyście odczuwa strach, porównywalny intensywnością do lęku wysokości i panicznego lęku przed pająkami - podają naukowcy z Uniwersytetu Gothenburgu w Szwecji. Na szczęście istnieją sposoby, dzięki którym możesz pokonać strach przed wizytą u stomatologa!

Jak pokonać lęk przed dentystą? Oto 5 prostych rad dla ciebie:

1. Zacznij od wizyty kontrolnej

Na pierwszą wizytę wybierz się tylko na przegląd. Nie zaczynaj od skomplikowanego zabiegu chirurgicznego. Opowiedz także dentyście o swoich lękach - czego się boisz, co powoduje dyskomfort, warto wspomnieć także o negatywnych doświadczeniach. Pamiętaj - dentyści dziś leczą inaczej. Dzięki specjalnym programom, są w stanie zwizualizować pacjentowi przebieg leczenia i efekt, zanim jeszcze je zaczniemy. To nastawia pozytywnie do zabiegów i kolejnych wizyt.

2. Znajdź swój gabinet

Obecnie dentyści dysponują kilkunastoma sposobami, które łagodzą przebieg leczenia. Począwszy od bezbolesnego komputerowego znieczulenia Wand, które zastąpiło strzykawki, przez nowoczesne instrumenty, które minimalizują wibracje w ustach, a skończywszy na komputerowych analizach zgryzu, które pozwalają na dokładniejszą diagnostykę i zachowanie swoich zębów do końca życia. Jeśli więc mamy obawy przed strzykawką, igłą, borowaniem, znajdźmy taki gabinet, gdzie robią to inaczej niż sobie wyobrażamy.

3. Zaciągnij się gazu rozweselającego

Jeśli nowoczesna technologia i rozmowa to dla ciebie za mało, daj się… uśpić. Pomoże w tym sedacja wziewna, czyli podanie podtlenku azotu. Podawany przed zabiegiem gaz wprowadza w stan relaksu i lekkiego upojenia, podobnego do tego alkoholowego. Przez całą wizytę jesteśmy rozluźnieni, a często nawet nie pamiętamy samego zabiegu. Jest to szczególnie polecane dzieciom i osobom ze skrajną denofobią. Podanie gazu rozweselającego jest w pełni bezpieczne, sprawia, że pacjent „odlatuje” w fotelu i lepiej znosi całą wizytę.

4. Wykorzystaj techniki relaksacyjne

Bez względu na to, czy poddamy się sedacji, czy nie, dentyści zalecają relaks. Pomocna jest joga, ale nie tylko. Warto posłuchać także muzyki lub sięgnąć po niewymagającą wysiłku lekturę. Można także poprosić dentystę, aby podczas naszej wizyty puścił nam muzykę lub zabrać ze sobą swoją np. w iPhonie. W ten sposób nasza uwaga koncentruje się nie na zabiegu, ale na tym co dla przyjemne. Nie słyszymy także pracy wiertła.

5. Pamiętaj, że zawsze możesz powiedzieć "stop"

Dentyści nie gryzą. Jeśli w czasie wizyty poczujesz dyskomfort lub ból, sygnalizuj to natychmiast dentyście. Dentysta zrobi przerwę, da nam chwile oddechu. W każdym momencie można także dodać środka znieczulającego. Taka przerwa potrafi wyciszyć i przywrócić zabieg na właściwie emocjonalny tor - mówi specjalista.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Jeśli odczuwamy paniczny lęk, umawiajmy się na poranne wizyty, nie czekajmy całego dnia, bo to dodatkowo nas nakręca. Unikaj czytania for internetowych i opowieści pacjentów. Poszukajmy sprawdzonego dentystę, którego poleca nam rodzina, znajomi, którzy byli już u niego i znają go. Pamiętaj także o zaleceniach po wizycie. Jeśli lekarz radzi okład z lodu - zróbmy go, jeśli zaleca miękką dietę po zabiegu chirurgicznym, zastosujmy się, bo leczenie nie kończy się z wyjściem z gabinetu - mówi autorka poradnika.

Zadbaj o zdrowy uśmiech!

