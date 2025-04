1 z 3

Pośredni masaż serca

Wykonuje się go, gdy poszkodowany nie reaguje na bodźce, a jego oddech jest nieprawidłowy. Zasada jest prosta. Uciskaj szybko i mocno, rozpocznij natychmiast. Jeśli poszkodowany nie odpowiada i nie reaguje, naciskaj na środek klatki piersiowej przynajmniej na głębokość 5 cm, co najmniej 100 razy na minutę. Pamiętaj, by mieć wyprostowane ramiona.

Uciśnięcia klatki piersiowej są najważniejsze. Można nawet pominąć sztuczne oddychanie.