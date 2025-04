Czym są licówki?

Licówki to cieniutkie porcelanowe łuski pokrywające przednią stronę zębów. Światło odbija się od nich w taki sam sposób, jak od naturalnego szkliwa. Te wykonane z porcelany są całkowicie odporne na przebarwienia powstające od napojów i jedzenia. A to oznacza, że w połączeniu z odpowiednią higieną pozwalają cieszyć się nieustającym i pięknym uśmiechem. Obecnie do najpopularniejszych materiałów, z których wykonuje się licówki należą porcelana i kompozyt (materiał, z którego wykonuje się wypełnienia zębów)

W jakich przypadkach należy stosować licówki?

Licówki stosuje się w przypadku trwałego przebarwienia uzębienia wywołanego przyjmowanymi lekarstwami, nadmiarem fluoru lub leczeniem kanałowym. Zdarza się, że te przebarwienia nie mogą być poddane wybielaniu i w takich sytuacjach licówki okazują się najlepszym rozwiązaniem. Licówki mogą również korygować wady zgryzu (w przypadku nierównych zębów czy diastemy, czy szpary między jedynkami) oraz nierówności spowodowane mechanicznym uszkodzeniem zębów (nawykiem zgrzytania zębami, niewielkimi pęknięciami czy złamaniami).

Z zalet licówek warto wymienić: możliwość indywidualnego dopasowania wielkości oraz koloru.

Czy istnieją przeciwwskazania do zakładania licówek?

Istnieje niewiele przeciwwskazań do zakładania licówek, jednak zdarza się, że stomatolog może odradzić ich stosowanie niektórym pacjentom. Najpoważniejszym jest bruksizm, czyli patologiczne zgrzytanie zębami lub bardzo duże wady zgryzu. Jednak w obu przypadkach można i należy rozpocząć odpowiednie leczenie, dzięki któremu problemy zostaną rozwiązane.

Czym się różnią licówki kompozytowe od porcelanowych?

Jakie są podstawowe różnice pomiędzy licówkami kompozytowymi, a tymi wykonanymi z porcelany? Przede wszystkim licówki porcelanowe odznaczają się znacznie większą trwałością (nawet do 20 lat przy regularnych wizytach w gabinecie dentystycznym i zachowaniu odpowiedniej higieny jamy ustnej). Natomiast kompozyty stosuje się zwykle do zakładania licówek tymczasowych.

Porcelana jest bardziej odporna na ścieranie i przebarwienia. Licówki wykonane z kompozytu można natomiast wykonać w trakcie jednej wizyty. Z kolei stworzenie i dopasowanie projektu licówek porcelanowych wymaga dodatkowych odwiedzin w gabinecie stomatologicznym.

Jak się zakłada licówki porcelanowe?

Stomatolog rozpoczyna zakładanie licówek od sprawdzenia i dopasowania odpowiedniego koloru do szkliwa zębów oraz wykonania projektu licówek. Podczas drugiej wizyty jest on dopasowywany. Jeśli zostanie zaakceptowany, należy poczekać od 2 do 4 tygodni. W tym czasie, zgodnie z pobranym wyciskiem szczęki, licówki wykonywane są w laboratorium. Później zostają trwale cementowane na zębach. Przed założeniem licówek należy też zeszlifować minimalną ilość szkliwa, tak by odpowiednio je dopasować. Od momentu przygotowania zębów do ostatniego etapu zakładane są tymczasowe licówki kompozytowe.

Pamiętaj o odpowiedniej higienie

Licówki są rozwiązaniem stosowanym w uzyskaniu idealnego tzw. hollywoodzkiego uśmiechu. Bardzo trwałe i dopasowane do naturalnego szkliwa zębów gwarantują zdrowy i piękny uśmiech na lata. Jednocześnie nie można zapominać o tym, że wymagają przestrzegania podstawowych zasad utrzymania higieny jamy ustnej oraz regularnych wizyt w gabinecie stomatologicznym.

