W początkowym stadium kiedy ból pojawia się tylko przy określonych ruchach naturalne jest, że unikamy wykonywania czynności, które go powodują. Ból po pewnym czasie znika. Powracamy do pracy, sportu i ...ból również wraca. Ważne jest podjęcie leczenia już przy pierwszych objawach. Na początku najważniejsza będzie rehabilitacja. Im później zaczniemy leczenie tym zmiany w obrębie przyczepu mięśni będą bardziej zaawansowane, a tym samym będą wymagały dłuższego i bardziej intensywnego postępowania.

Zanim zacznie boleć warto zadbać o ręce. Korzystnie na kondycję naszych kończyn górnych wpłyną ćwiczenia rozciągające i wzmacniające mięśnie. Nawet zanim wystąpią niepokojące objawy warto skonsultować się z rehabilitantem. Pomoże on w wyborze odpowiednich ćwiczeń i nauczy jak prawidłowo je wykonywać tak by zapobiec wystąpienia dolegliwości.

Ćwiczenie 1

Unieś przed siebie wyprostowaną w łokciu rękę. Grzbiet dłoni skierowany jest do góry. Drugą ręką chwyć za dłoń, rozpocznij delikatne zginanie nadgarstka uniesionej ręki, aż do momentu kiedy poczujesz rozciąganie. Nie powinieneś odczuwać bólu, a jedynie rozciąganie. W tej pozycji wytrzymaj 15 sekund. Zmień rękę. Całość powtórz 4 razy. Powtórz to ćwiczenie z grzbietem dłoni skierowanym do dołu.

Polecamy: Bolesny problem – łokieć golfisty

Ćwiczenie 2

Zginaj i prostuj powoli nadgarstek. Tyle ile możesz, wykorzystaj cały zakres ruchu. Ćwiczenie możesz wykonywać obiema rękoma na raz. Zrób 4 serie po 15. Powtórz to ćwiczenie z niewielkim obciążeniem. Nie musisz szukać hantli wystarczy mała (0,5 l) butelka wody. Z obciążeniem wykonaj 3 serie po 10 powtórzeń

Bardzo dobre będą ćwiczenia z piłką. Może być tenisowa lub specjalna rehabilitacyjna. Ćwicz ściskanie piłki. Można także wykonywać ćwiczenia zalecane w łokciu tenisisty. Ćwiczenia powinny być wykonywane codziennie. Tylko robione systematycznie przyniosą zmierzony efekt.

Jak sobie pomóc?

Jeśli wystąpią objawy konieczne jest jak najszybsze wdrożenie leczenia, w tym celu udaj się do specjalisty. Jeśli wizyta nie jest możliwa od razu to ważne jest wdrożenie postępowania doraźnego. Po pierwsze odpoczynek. Unikamy ruchów, które sprawiają ból. Można założyć opaskę na łokieć lub bandaż elastyczny. Bolącą okolicę chłodzimy. Może to być zimy okład, który przykładamy przez ręcznik lub masaż kostką lodu. Masaż wykonujemy do rozpuszczenia się kostki. Po chłodzeniu, na osuszoną kończynę można nanieść jedną z dostępnych w aptece maści o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym. Kiedy tylko można unosimy lekko kończynę.

Zobacz też: Jakie ćwiczenia wykonywać po złamaniu obojczyka?

Reklama