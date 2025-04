Łuska gryczana - ekologiczne wypełnienie

Fot. Fotolia

Obecny trend ekologiczny widoczny jest zarówno w segmencie produktów żywnościowych jak i użytkowych. Coraz częściej wybieramy stare, sprawdzone receptury i sięgamy po drewniane zabawki czy poduszki gryczane.

EKO znaczy żyć zdrowo, naturalnie, rozsądnie, w zgodzie z naturą. Ostatnio bycie EKO nabrało nowego znaczenia i przestało kojarzyć się z fanami reggae noszącymi sandały i dready do pasa. Duży w tym udział mają gwiazdy, które promują ekologiczny styl życia (Madonna, Bono, Sting, Reni Jusis).

Łuska gryczana - ekologia w pościeli

Tyle wokół nas jest sztuczności, że czasem trudno znaleźć produkty zdrowe i naturalne. Dlatego też coraz częściej poszukujemy produktów, które pozwalają nam poczuć się bliżej natury, są ekologiczne i w naturalny sposób wpływają na poprawę zdrowia. Takie są właśnie produkty wypełnione ekologiczną łuską gryczaną, które ostatnio wróciły do łask.

Wyroby z łuski gryczanej to niezwykle skuteczny, naturalny sposób na poprawę zdrowia, zmniejszenie bólu kręgosłupa i zdrowy, komfortowy sen, ponieważ wypełnienie z łuski gryczanej reaguje na nacisk, temperaturę i wilgotność – jest aktywne tak jak organizm. Ponadto produkty te są biodegradowalne.

Wyroby z łuski gryczanej kojarzyły się nam dotychczas ze starszymi ludźmi i artykułami rehabilitacyjnymi. Jednak ze zdrowotnych właściwości łuski gryczanej mogą korzystać wszyscy, a w szczególności małe dzieci oraz osoby pracujące długie godziny w pozycji siedzącej.

Właściwości łuski gryczanej

Niezwykłe właściwości łuski gryczanej jako wypełnienia poduszek, siedzisk i materaców są znane od tysięcy lat, lecz mądrość ze Wschodu przywędrowała do nas stosunkowo niedawno. Przeprowadzono też gruntowne badania, które potwierdzają bogactwo zawartych w niej składników, ważnych dla zachowania i ratowania zdrowia oraz wzmacniania odporności. Łuska gryczana zawiera aż sześć flawonoidów: isoritexim, rutynę, orientin, vitexin, guercetin oraz isoorientin. Łuski gryki mają też właściwości antyutleniacza, zaś obecność tanin uniemożliwia rozwój bakterii, pleśni i grzybni. Są to zatem produkty hipoalergiczne.

Ogromną zaletą jest trwałość tego rodzaju wypełnienia. W miarę upływu czasu ich właściwości nawet się poprawiają – dzieje się tak dzięki polerowaniu ich powierzchni, które zachodzi, gdy łuski ocierają się jedna o drugą. Są one odporne na zgniatanie i swobodnie się przesypują, dzięki czemu nie zbijają się i nie odkształcają.

Zaletą wypełnienia z łuski gryczanej jest to, że nie jest to jednolita, zbita masa. Pomiędzy łuskami znajdują się małe szczeliny, które zapewniają dopływ powietrza i sprawiają, że materac (siedzisko, poduszka) jest ciągle świeży.

Zapewnia odpowiednie dotlenienie kory mózgowej – poduszka wypełniona łuską gryki zapewnia optymalne oparcie dla głowy, rozluźnienie mięśni szyi i odpowiednią temperaturę głowy, a przez to łatwiejszy przepływ krwi i lepsze dotlenienie mózgu. Drogi oddechowe nie są zawężone co jest najczęstszym powodem problemów z chrapaniem. Neutralizuje działanie szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego wytwarzanego przez prawie wszystkie urządzenia w domach oraz promieniowania żył i cieków wodnych.

Łuski nie przewodzą ciepła, więc poduszki nie nagrzewają się tak jak zwykłe poduszki. Przez poduszkę ciągle przepływa powietrze, dlatego wilgoć nie gromadzi się podczas snu przy głowie. Mówi się o niej więc, że ma właściwości antypotowe.

Obecnie produkowane są naprawdę ciekawe wzory puf, poduszek i materaców dla dzieci, które będą nie tylko pozytywnie wpływały na ich zdrowie, lecz także służyły do zabawy, ponieważ pobudzają wrażliwość dotykową, pomagają także doskonalić małą motorykę oraz rozładować napięcie i stres, a ciągły szelest łusek gryki działa odprężająco, a nawet usypiająco. Zabawne poduchy gryczane pozostawiają dużo przestrzeni dla dziecięcej kreatywności i pobudzają wyobraźnię, można ich używać w terapii ruchowej oraz terapii integracji sensorycznej.

