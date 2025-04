Rzeczywiście większość przypadków otępienia (według niektórych szacunków nawet 66%) jest wywołana właśnie przez chorobę Alzheimera. Istnieje jednak kilka innych schorzeń, które należy wziąć pod uwagę szukając przyczyn demencji. Oto krótki przegląd najczęstszych z nich.

Otępienie z ciałkami Lewiego

Choroba ta występuje u około 10-20% osób z otępieniem i jednej czwartej osób z chorobą Alzheimera. Poza otępieniem, charakterystycznymi objawami są zaburzenia snu, trudności w skupieni uwagi, omamy wzrokowe i słuchowe. Zdarzają się częste upadki i omdlenia. Pacjenci cierpią także na tzw. objawy parkinosonowskie. Są to m.in. zubożenie ruchów, sztywność, maskowata twarz oraz zaburzenia równowagi i postawy ciała. Nie występuje natomiast drżenie.

Choroba Picka

Rzadszą przyczyną otępienia jest choroba Picka, zwana także otępieniem czołowo-skroniowym. Odpowiada ona za około 8-10% wszystkich przypadków otępienia. W odróżnieniu od choroby Alzheimera, objawy pojawiają się często przed 65 rokiem życia. Pierwszymi oznakami choroby nie są zaburzenia pamięci, ale zmiany charakteru. Chory staje się aspołeczny, zachowuje się niestosownie i nietaktownie. Może wystąpić żarłoczność i nadmierny wzrost libido.

Otępienie naczyniopochodne

Tzw. otępienie naczyniopochodne jest przyczyną demencji u około 10-20% osób w starszym wieku. Z kolei u 40% chorych cierpiących na otępienie stwierdzane są zmiany w naczyniach mózgowych. Zmiany te są najczęściej wywołane miażdżycą naczyń. Miażdżyca, wraz z nieleczoną cukrzycą i nadciśnieniem tętniczym przyczyniają się do powstania obszarów niedokrwienia mózgu. Może dojść do powstania ognisk zawałowych, a co za tym idzie do trwałego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.

Choroba ma przebieg postępujący. Zwykle stan chorego pogarsza się szybciej niż u osób z chorobą Alzheimera. Mogą zdarzyć się skokowe pogorszenia stanu chorego. Typowymi objawami otępienia naczyniopochodnego, poza zaburzeniami pamięci, są objawy parkinsonowskie, jak również zmiana zachowania - aspołeczność, zmniejszenie dystansu i spadek krytycyzmu.

Formy mieszane

Często u jednego chorego występują cechy więcej niż jednej formy otępienia. Mówi się wtedy o otępieniu mieszanym. Najwięcej przypadków stanowi połączenie otępienia typu alzheimerowskiego i naczyniopochodengo. Taką formę stwierdza się u około 25-40% osób cierpiących na otępienie w podeszłym wieku.

