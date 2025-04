fot. Fotolia

Marihuana, traktowana przez większość Polaków jako niebezpieczny narkotyk, jest przez innych uważana za zbawienne lekarstwo. W Polsce, ten rodzaj terapii jest zakazany. Czy kiedyś się to zmieni? Dyskusję w sprawie podjęli goście „Świat się kręci”: dr Marek Bachański, który prowadził terapię leczniczą marihuaną, prof. dr hab. Andrzej Górski – przewodniczący Komisji Bioetycznej, Justyna Zorn – mama chorego na padaczkę Roberta, Agata Wójcik-Zimnoch – mama chorego na padaczkę Ignasia, gość dnia – Teresa Lipowska oraz prowadząca – Agata Młynarska.

Mama chorego na padaczkę lekooporną Roberta, Justyna Zorn, odwiedziła z synem wielu specjalistów medycyny, którzy w tym przypadku rozkładali ręce. Robert choruje od 13. tygodnia życia. W najgorszym momencie, w wieku dwóch lat, w ciągu jednego dnia dostawał ok. czterystu ataków. W kwietniu 2014 roku trafili oni do doktora Bachańskiego.

– Czym jest ta lecznicza marihuana? – pyta Teresa Lipowska.

– Robert dostaje olejek z CBD, w którym substancją czynną jest jeden ze składników marihuany. Nie ma żadnych skutków ubocznych. Jest znacząca poprawa. Redukcja czynności napadowej w AEG wynosi 80% – mówi Justyna Zorn.

– Medyczna marihuana to lek zalegalizowany w innych państwach. W Czechach, Niemczech, połowie Stanów, w Kanadzie – dodaje Agata Wójcik-Zimnoch.

– Rodzice chorych dzieci, którzy walczą o zdrowie swoich pociech, stawiają także czoła systemowi. W przypadku, gdy nie działają żadne leki, jedynym wyjściem staje się zastosowanie leczniczej marihuany, która niestety jest w Polsce zakazana. Ja, zdesperowana matka muszę jechać za granicę żeby leczyć moje dziecko?! Ja tego nie rozumiem, ja się na to nie godzę! – mówi Agata Wójcik-Zimnoch.

Doktor Bachański ma postawiony zarzut o możliwość narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu małoletnich pacjentów z Centrum Zdrowia Dziecka poprzez prowadzenie na dzieciach z lekooporną padaczką nielegalnego eksperymentu medycznego.

– Moją wizytówką są moi pacjenci. Większość z nich doznała bardzo dużej poprawy swojego stanu zdrowia. Mówimy o skrajnie trudnej chorobie. Takich pacjentów w Polsce jest około 120 tysięcy. Większość z nich nie jest leczona skutecznie. Szukajmy nowych terapii – mówi doktor Bachański.

O komentarz do tej sprawy poproszono wiceministra zdrowia.

– Pan doktor doskonale powinien znać procedury jakie obowiązują przy eksperymencie medycznym, który prowadził i według tego co mówi Dyrekcja Szpitala, tych procedur nie przestrzegał. Nie ma opisu tych badań, nie ma opisów poszczególnych leków, nie ma zgód pacjentów na włączenie do tego eksperymentu, więc jest wiele uchybień. Natomiast nie ma badań stwierdzających skuteczność tego leku. Nie ma na całym świecie. Ani doktor Bachański nimi nie dysponuje. Dysponuje własnym odczuciem – mówi Sławomir Neumann – wiceminister zdrowia.

– Powinnością lekarza jest ratować zdrowie i życie i to jest najważniejsza rzecz – odpowiada doktor Bachański.

Marihuana ma zbawienne właściwości lecznicze w przypadku takich chorób jak stwardnienie rozsiane, rak, AIDS czy padaczka. W medycynie stosowany jest olej RSO, będący zagęszczonym ekstraktem z marihuany. Nie wpływa on na zmiany nastroju, jak w przypadku substancji aktywnej THC. U wszystkich chorych leczonych składnikiem zawartym w marihuanie widoczna była duża poprawa stanu zdrowia. Jednak w Polsce był on stosowany jedynie poprzez terapię eksperymentalną, a lekarze i rodzice chorych dzieci ciągle walczą z systemem. Zdania dotyczące wprowadzenia składnika do obrotu są podzielone. Resort zdrowia sądzi, że olej RSO ma dość niestabilny skład i nie powinniśmy sprowadzać go do Polski.

– Mam nadzieję, że ta sprawa wyjaśni się jak najszybciej, a dobro pacjenta będzie naprawdę najważniejsze dla wszystkich stron – pointuje prowadząca, Agata Młynarska.

