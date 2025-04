Przez ostatnie trzy dekady pandemia egzem, alergii pokarmowych, kataru siennego i astmy dotknęła miliony dzieci. Dalej nie wyjaśniono, co powoduje marsz alergiczny, a tym bardziej, jak go powstrzymać. W bieżącym Nature, profesor mikrobiologii z Uniwersytetu Penslywanii, David Arts opublikował pracę dotyczącą marszu alergicznego. Razem z grupą międzynarodowych naukowców, odkrył, że ekspresja cytokiny TSLP może wpływać na podatność na alergię poprzez regulację dojrzewania specyficznych bazofili (typ białych krwinek), które promują alergię.

„Podstawowe pytanie dotyczące alergicznego marszu jest takie, jeśli dzieci mają egzemę, w skórze produkowane jest TSLP, dlaczego niektóre z tych dzieci są bardziej podatne na rozwój chorób alergicznych w jelitach lub oskrzelach?” – pyta profesor Artis. Od wielu lat wiadomo, że TSLP (Thymic Stromal Lymphopoietin) jest związane z alergią, jednak mechanizm, w jakim ta cytokina wywołuje różne choroby alergiczne, jest nieznany. W opisanym badaniu użyto myszy z nadekspresją TSLP. U zwierząt rozwinęły się alergiczne zapalenia płuc, skóry, jelit, którym towarzyszył bardzo wysoki poziom bazofili.

Odkryciem jest to, że TSLP pobudza, jeszcze na wczesnym etapie w szpiku kostnym, rozwój specyficznego typu bazofili. Naukowcy spekulują, że te dojrzałe bazofile mogą zwiększać podatność tkanek na choroby alergiczne. Aby sprawdzić otrzymane wyniki grupa profesora Artisa nawiązała współpracę ze Szpitalem Pediatrycznym w Filadelfii. Badacze mieli sprawdzać poziom bazofili u dzieci, które cierpiały na chorobę będącą pochodną alergii pokarmowych, eozynofilowe zapalenie przełyku. Zespół badaczy zaobserwował, że dzieci z alergią pokarmową mają bazofile o innym genotypie niż dzieci bez alergii. Naukowcy mają nadzieję, że wpływając na TSLP i bazofile uda się stworzyć nowy sposób leczenia chorób na tle alergicznym.

Zobacz też: Uwaga na alergie krzyżowe!

EurekAlert / kp

Reklama