Marsz Różowej Wstążki 2013

W sobotę, 5 października br., odbył się organizowany przez Avon Cosmetics Polska coroczny Marsz Różowej Wstążki, którego hasłem przewodnim było: „Dbam o siebie dla Ciebie”.

Wydarzenie jest nieodłącznym elementem ogólnopolskiej Wielkiej Kampanii Życia - Avon kontra Rak Piersi oraz jedynym w swoim rodzaju wyrazem poparcia dla działań przeciwko rakowi piersi. Tegoroczna, szesnasta już edycja Marszu, przyciągnęła tysiące osób. W wydarzeniu wzięły także udział Ambasadorki kampanii Avon kontra Rak Piersi: Anna Wyszkoni, Aneta Zając oraz Anna Nowak-Ibisz. Każda uczestniczka Marszu miała możliwość skorzystania z badania USG.

Marsz Różowej Wstążki zainaugurował tegoroczną, jubileuszową odsłonę Wielkiej Kampanii Życia - Avon kontra Rak Piersi. Ogólnopolska inicjatywa propagująca profilaktykę raka piersi prowadzona jest już od 15 lat. Działania w ramach kampanii mają uświadamiać, że najskuteczniejszym sposobem na wczesne wykrycie i efektywne zapobieganie rozwojowi choroby jest regularne wykonywanie badań profilaktycznych. Taka świadomość może uratować życie.

Na przestrzeni 15 lat trwania inicjatywy podjęto następujące projekty profilaktyczno-edukacyjne: „Moje pierwsze USG piersi”, „Gabinety z Różową Wstążką”, a także remont poczekalni onkologicznych w Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii. Marsz Różowej Wstążki, akcja podejmowana w ramach Wielkiej Kampanii Życia – Avon kontra Rak Piersi, także wpisał się na stałe w kalendarz wydarzeń stołecznych. Tegoroczny Marsz nie bez powodu odbył się w październiku - miesiącu walki z rakiem piersi. Środki na realizację działań i założeń kampanii pozyskiwane są ze sprzedaży produktów z Różową Wstążką. Do tej pory firmie Avon udało się zebrać w ten sposób 15 milionów złotych.

Hasłem tegorocznej odsłony kampanii Avon kontra Rak Piersi jest: „Dbam o siebie dla Ciebie”. Ambasadorki akcji to znane mamy, które zwracają uwagę innym kobietom na to, że warto dbać o siebie dla tych, których kochamy, przede wszystkim dzieci. Akcję wspierają Anna Wyszkoni, Aneta Zając oraz Anna Nowak-Ibisz.

Marsz Różowej Wstążki wystartował spod Hotelu Bristol i przeszedł ulicami Warszawy. Na mecie, w rejonie Parku Fontann uczestniczki miały możliwość wykonania badania USG piersi. Po raz pierwszy Polki mogły poddać się badaniom z wykorzystaniem najnowszego aparatu USG EPIQ, który firma Philips wprowadziła na rynek we wrześniu 2013 r. Kobiety, które nie skorzystały z możliwości badania podczas Marszu, będą mogły poddać się im w ramach ogólnopolskiej akcji Gabinety z Różową Wstążką.

Wśród atrakcji dla dużych i małych były porady trenera osobistego, konkursy z nagrodami, animacje dla dzieci prowadzone przez Pana Yapę oraz koncerty Gwiazd: Anny Wyszkoni, Natalii Kukulskiej oraz Patrycji Markowskiej.