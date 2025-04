Fot. Fotolia

Krzywe zęby nie tylko źle wyglądają w uśmiechu. Stomatolodzy zauważają, że zły zgryz wpływa na wygląd całej twarzy. U prawie 80% pacjentów konsekwencją nieleczonej wady są podkrążone oczy.

Podkrążone oczy – wina wady zgryzu?

Worki pod oczami powodują, że wyglądamy starzej, a otoczenie podejrzewa nas o hulaszczy tryb życia. Tymczasem możemy w rzeczywistości „chodzić spać z kurami” i mimo to mieć notorycznie podkrążone oczy z powodu… wady zgryzu. Nie pomogą wtedy ani kosmetyki działające przeciwobrzękowo czy rozjaśniająco, ani nawet drenaż limfatyczny, który da krótkotrwałą poprawę. Trzeba zabrać się za przyczynę problemu, w poszukiwaniu której warto pójść do ortodonty.

Spektakularną poprawę jakości skóry pod oczami u swoich pacjentów leczonych ortodontycznie obserwuje od lat dr Iwona Gnach-Olejniczak. – „Aż u 80% pacjentów podkrążone oczy są objawem wady zgryzu" – mówi stomatolog z kliniki Unident Union Dental Spa z Wrocławia, która specjalizuje się w Dental Face Liftingu®, czyli poprawie rysów twarzy poprzez leczenie stomatologiczne.

– „Zdecydowana większość pacjentów ortodontycznych pod naszą szerokością geograficzną ma zbyt wąskie szczęki. Konsekwencją tej wady jest wąskie, wysoko wysklepione podniebienie, które w nawiązaniu do gotyckich katedr nazywa się gotyckim” – tłumaczy ekspert.

Wysokie podniebienie zaburza pracę naczyń limfatycznych i krwionośnych wokół oczu. Dochodzi do zastojów, gromadzenia toksyn, które nie mogą znaleźć ujścia do naczyń chłonnych. – „Skóra jest przez to niedotleniona, ciemniejsza i bardziej podatna na zmarszczki. Powstają specyficzne obrzęki dolnej powieki, nazywane workami” – wyjaśnia dr Gnach-Olejniczak.

Jak ortodontycznie wyleczyć wagę zgryzu?

Leczenie ortodontyczne polega na założeniu takiego aparatu, który rozszerzy łuki zębowe i spowoduje, że zęby, dotychczas stłoczone z powodu zbyt wąskiej szczęki, ustawią się prawidłowo. – „Rozszerzając łuk, spowodujemy także, że sklepienie podniebienia obniży się i uwolni miejsce dla prawidłowej pracy naczyń limfatycznych i krwionośnych w okolicy oczu” – mówi stomatolog. To dlatego po zdjęciu aparatu, gdy porównujemy efekt ze zdjęciami sprzed kuracji, widzimy nie tylko metamorfozę uśmiechu, ale i wyraźne rozjaśnienie skóry w okolicach oczu bez obrzęków i worków.

Czy aparat ortodontyczny zwalczy problem worków pod oczami?

Czy to oznacza, że wystarczy założyć aparat, aby pozbyć się worków pod oczami? Oczywiście nie zawsze, bo skóra w tym miejscu sygnalizuje także wiele innych kłopotów medycznych (m.in. choroby nerek, wątroby, tarczycy). Zawsze warto wykonać badania analityczne: ogólną analizę moczu, morfologię, EKG, TSH, i zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Zwłaszcza jeśli masz proste zęby i stale podkrążone oczy. Ale przy wadzie zgryzu poważnie pomyśl o konsultacji ortodontycznej. – „To zaskakujące, że tak wielu pacjentów ortodontycznych ma obrzęki pod oczami i pozbywa się problemu wraz z wyleczeniem wady” – mówi dr Gnach-Olejniczak.

