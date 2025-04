Melatonina - hormon snu

Zaburzenia snu w postaci trudności z zasypianiem, utrzymania ciągłości snu, niezbyt głębokiego sen, czy wreszcie bezsenności to problem wielu osób. Zwykle wynikają one z niewłaściwego trybu życia i nieodpowiedniej higieny snu. Czasem zaburzenia snu wynikają z chorób, jak np. nadciśnienie, zespoły otępienne, depresja, czy mania. Niekiedy także u przyczyn bezsenności leżą ieprawidłowości w wydzielaniu melatoniny.



Fot. Depositphotos



Melatonina to hormon snu, pochodzący z szyszynki, który jest wydzielany w porze nocnej, wówczas gdy jest ciemno. Dlatego też, właśnie wtedy, gdy za oknem zaczyna się szarówka zwykle czujemy się senni. Szczyt wydzielania melatoniny to najczęściej godziny od około 23:00 do 3:00. Wydzielanie tego hormonu zmienia się także z wiekiem. Najwięcej melatoniny wydzielają szyszynki małych dzieci, a najmniej osób starszych. Zatem niedobory tego hormonu stają się przyczyną bezsenności w miarę przybywania lat.

Kiedy melatonina może pomóc?



Melatonina jest najczęściej zalecana wówczas gdy mamy problemy z:

- trudnościami w zasypianiu;

- utrzymaniem ciągłości snu (częste budzenie się);

- trudnościami w ponownym zaśnięciu po przebudzeniu;

- niedającym odprężenia snem;

- w zespole opóźnionej fazy snu (przesunięcie faz sen-czuwanie);

- bezsenność u osób starszych;

- ze snem z powodu szybkich zmian stref czasowych.

Jakie dawki melatoniny są zalecane?



Na drodze obserwacji i wieloletnich badań ustalono, że najskuteczniejsze są dawką melatoniny jest jednorazowa dawka: 1-5mg.

O jakiej porze zażywać melatoninę?



Najczęściej w zaburzeniach snu zaleca się przyjmować 1-3 tabletki melatoniny (1-5mg) godzinę przed planowanym zaśnięciem. Zażycie melatoniny w ciągu dnia będzie skutkowało rozkodowaniem rytmu dobowego. Wyjątkowo można przyjmować melatoninę w ciągu dnia, wówczas gdy pracujemy w trybie zmianowym – wtedy melatoninę zażywamy około godzinę przed odpoczynkiem sennym.

Preparaty:



Melatonina 1mg 90 tabl. – około 30-35zł

Melatonina 3mg 14 tabl. – około 15-20zł

Melatonina 5mg 30 tabl. – około 28-32zł

Melatonina posiada jeszcze inne właściwości, które są wykorzystywane w lecznictwie. Istnieje pogląd, że hormon ten poprzez właściwości regeneracyjne i przeciwutleniające opóźnia proces starzenia się organizmu i zmniejsza ryzyko rozwinięcia się nowotworów. Oprócz tego ma pozytywny wpływ na ciśnienie tętnicze i normalizację poziomu cholesterolu we krwi. Ponadto może okazać się lekiem na zaburzenia rytmu dobowego związane ze szybką zmianą stref czasowych. Warto też wiedzieć, że niedobory melatoniny stwierdzono u chorych na depresję i schizofrenię.