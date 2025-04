MERS, czyli Bliskowschodni Zespół Niewydolności Oddechowej (Middle East Respiratory Syndrom) to groźna choroba górnych dróg oddechowych u ludzi i zwierząt. Wywołuje ją wirus MERS-CoV, należący do grupy koronawirusów, odpowiedzialnych głównie za infekcje przeziębieniowe. Jak rozpoznać objawy MERS?

Reklama

Według danych WHO, od 2012 do 26 sierpnia 2016 roku odnotowano 1800 potwierdzonych przypadków zakażeń wirusem MERS-CoV. W ponad 1/3 z nich (co najmniej 640) zarażenie wirusem doprowadziło do śmierci pacjentów.

Wirus występuje przede wszystkim na Bliskim Wschodzie. Do zakażenia może dojść podczas kontaktu z wydzielinami zarażonych zwierząt, przede wszystkim wielbłądów. W sprzyjających warunkach wirus może rozprzestrzeniać się jednak dalej, przechodząc z człowieka na człowieka. Dotyczy to przede wszystkim osób mających kontakt z chorymi - członków rodzin, personelu medycznego lub innych pacjentów.

Jest groźna i bardzo zaraźliwa. Jak rozpoznać objawy odry? (video)

Objawy zarażenia wirusem MERS-CoV

Objawy MERS pojawiają się od 2 do 14 dni od momentu zarażenia wirusem. Należą do nich:

gorączka przekraczająca 38 st. C.

kaszel

płytki oddech

duszności

W przebiegu choroby może rozwinąć się zapalenie płuc, ostra niewydolność oddechowa, wstrząs septyczny, a nawet niewydolność wielonarządowa.

Ponieważ pierwsze objawy zarażenia MERS-CoV nie są charakterystyczne, by potwierdzić chorobę, konieczna jest szczegółowa diagnostyka laboratoryjna.

Jak chronić się przed wirusem MERS-CoV?

Współczesna medycyna nie dysponuje szczepionką ani skutecznymi lekami chroniącymi przed zakażeniem tym wirusem. Ochrona przed wirusem opiera się na zminimalizowaniu ryzyka zakażenia przede wszystkim poprzez unikanie kontaktu z osobami zarażonymi oraz zwierzętami, które mogą być nosicielami tego wirusa oraz przestrzeganie podstawowych zasad higieny osobistej i higieny przygotowywania posiłków.

Zaleca się, by, po powrocie z rejonów o podwyższonym ryzyku zarażenia w przypadku zaobserwowania u siebie wyżej wymienionych objawów jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Jak chronić się przed Zika? 5 żelaznych zasad dla osób podróżujących w zagrożone rejony

Reklama

Źródło: GIS