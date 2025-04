Ból, zmęczenie i huśtawka nastrojów - która z nas nie zna uprzykrzających życia objawów pojawiających się przed okresem? To właśnie zespół napięcia przedmiesiączkowego, czyli popularny PMS. Radzimy, jak w domowych warunkach zniwelować nieprzyjemne objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego:

PMS - co to takiego?

Co to właściwie jest ten PMS, czyli zespół napięcia przedmiesiączkowego? Tak naprawdę to trudno powiedzieć. Lekarze wymieniają aż 70 możliwych objawów stanu, w jakim większość kobiet znajduje się co najmniej przez tydzień przed okresem.

Jakie są objawy PMS?

Za najbardziej uciążliwe objawy uznaje się:

bóle podbrzusza

bóle pleców,

obrzęki (w organizmie gromadzi się wtedy 2–4 litrów wody więcej niż zwykle)

słynne już obniżenie nastroju

a nawet: agresję

PMS - leczenie:

Jak leczyć objawy PMS? W domowych warunkach możesz zwalczyć wszystkie nieprzyjemne objawy towarzyszące zespołowi napięcia przedmiesiączkowego. Poznaj 3 sposoby na radzenie sobie z najczęstszymi dolegliwościami:

Ciepłe okłady

W trudne dni przed miesiączką termofor będzie twoim najlepszym przyjacielem. Za bóle brzucha odpowiedzialne są skurcze mięśni. Dolegliwości potęgują jeszcze zaburzenia krążenia, które sprawiają, że jest ci zimno. Zanim sięgniesz po tabletki, wypróbuj przykładanie termoforu do bolących lub zimnych miejsc. Możesz też zrobić sobie rozgrzewającą kąpiel. Woda nie powinna być bardzo gorąca, by nie parzyła. Uwaga! Tej metody nie stosuj w czasie okresu, bo może nasilać krwawienie!

Zioła lecznicze

Ból i złe samopoczucie wynikają między innymi z obrzęków, które powstają w czasie poprzedzającym nadejście miesiączki. Nadmiaru wody z organizmu pomoże się pozbyć mniszek lekarski. To jedno z najlepszych ziół oczyszczających i moczopędnych. Najskuteczniej działa sok z korzenia, czyli Succus Taraxaci. Moczopędne i przeciwobrzękowe właściwości ma również napar z pokrzywy. Sok z mniszka i herbatkę pokrzywową kupisz w aptece. Sok z mniszka pij 3 razy dziennie po 5 ml, rozpuszczony w soku owocowym. Herbatkę pokrzywową – 3 razy dziennie po szklance.

Suplementy magnezu

Rozdrażnienie i płaczliwość pomoże pokonać magnez i bogate w niego produkty. Magnez wspomaga działanie układu nerwowego i jest jednym z najlepszych środków w zwalczaniu stresu. Jak zapewne dobrze wiesz, zawierają go w dużych ilościach czekolada i orzechy. Dlatego nie odmawiaj ich sobie w „trudne dni”, ale staraj się zachować umiar. Gdy pojawią się pierwsze objawy, zacznij brać tabletkę magnezu codziennie rano. W ciągu dnia pozwól sobie na 2–3 kostki czekolady.