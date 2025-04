Co to są mięśnie dna miednicy?

prof. Jan Kotarski, ginekolog: Mięśnie dna miednicy są "zawieszone” między kością łonową a ogonową. Tworzą one rodzaj hamaka, który otacza cewkę moczową, pochwę i odbyt. Ich sprawność ma wpływ na funkcjonowanie m.in. dolnego odcinka układu moczowego i rozrodczego.

Reklama

Dlaczego warto ćwiczyć regularnie?

prof. Jan Kotarski: Pod wpływem takich czynników jak ciąża, nadwaga czy ciężka praca fizyczna, mięśnie dna miednicy słabną. Skutkiem tego są pojawiające się bóle pleców, problemy z postawą, a także nadmierna ruchomość cewki moczowej, która prowadzi do wysiłkowego nietrzymania moczu, objawiającego się wyciekaniem moczu podczas wysiłku fizycznego, śmiechu czy kaszlu. Regularne ćwiczenie mięśni dna miednicy wzmacnia je, przez co pomaga pozbyć się dolegliwości nietrzymania moczu i zmniejsza prawdopodobieństwo pojawienia się jej w przyszłości. Dodatkowo trening tej partii mięśni przyczynia się do poprawy sylwetki, a także zwiększa satysfakcję z życia seksualnego. Ćwiczyć można w każdym wieku, nigdy nie jest za późno, żeby zacząć.

Gdzie dokładnie znajdują się mięśnie dna miednicy?

Katarzyna Popławska, trener fitness i pilates: Ich lokalizację ułatwi proste ćwiczenie. Należy usiąść na krawędzi krzesła, nogi ustawić w lekkim rozkroku, a następnie, zachowując tę samą pozycję, spróbować napiąć mięśnie w okolicy cewki moczowej i odbytu. Wyobraźmy sobie, że chcemy wciągnąć piłeczkę do miednicy. Mięśnie, które napinasz, to właśnie mięśnie dna miednicy (tzw. mięśnie Kegla).

Warto wiedzieć: Jakie są objawy nietrzymania moczu?

Czy istnieje specjalna technika ćwiczeń mięśni Kegla?

Katarzyna Popławska: Jedną z nich jest technika Pelvicore opracowana przez profesor Kari Bo z Norwegii. Jest to program ćwiczeń mięśni dna miednicy, kręgosłupa i brzucha. Ćwiczenia polegające na napinaniu i rozluźnianiu mięśni dna miednicy można wykonywać w każdej sytuacji, np. podczas pracy przy komputerze czy gotowania obiadu. Efekty regularnych ćwiczeń można zobaczyć już po kilku tygodniach.

Jak należy prawidłowo wykonywać ćwiczenia?

Katarzyna Popławska: W każdy piątek na profilu "Ćwicz mięśnie Kegla” na Facebooku są prezentowane wybrane ćwiczenie mięśni dna miednicy (wraz wskazówkami jak poprawnie je wykonać oraz ze zdjęciami). Teraz zaprezentuje dwa ćwiczenia: napinanie mięśni dna macicy i unoszenie bioder.

Ćwiczenie nr 1 - Napinanie mięśni dna miednicy

Przejdź do klęku podpartego. Oprzyj się na przedramionach, kolana rozstaw szerzej. Napnij mięśnie dna miednicy otaczające cewkę moczową, pochwę i odbyt. Policz do pięciu, a następnie rozluźnij. Kiedy się rozluźniasz, nie wypychaj mięśni, tylko delikatnie powróć do pozycji wyjściowej. Podczas kolejnego napięcia mięśni dna miednicy pozostań na górze i wykonaj cztery szybkie napięcia, a następnie rozluźnij. Powtórz ćwiczenie 5 razy. Podczas ćwiczenia nie zatrzymuj oddechu. Oddychaj swobodnie.

Dowiedz się więcej: Ćwiczenie Kegla – sposób na nietrzymanie moczu?

Ćwiczenie 2 – unoszenie bioder

Połóż się na plecach z nogami ugiętymi w kolanach i stopami płasko opartymi na podłodze, rozstawionymi na szerokość bioder. Ręce wzdłuż ciała, łokcie lekko ugięte ustaw na zewnątrz. Zrób wdech przez nos i wydech przez usta, wdech…. i na wydechu podciągając mięśnie dna miednicy przechyl biodra do tyłu i wolno, kręg po kręgu, unieść kolejno biodra i plecy na tyle wysoko, aby tułów wraz z udami tworzył prostą linię. Staraj się nie wypychać klatki piersiowej do góry. Ciężar ciała powinien spoczywać pomiędzy łopatkami. Na wdechu zatrzymaj się na górze, a następnie z wydechem zacznij kręg po kręgu opuszczać plecy na ziemię. Pamiętaj, aby przy opadaniu na ziemię najpierw podłogi dotykały kręgi piersiowe, później lędźwiowe, a dopiero na końcu kość krzyżowa. Powtórz ćwiczenie 5 razy.

Reklama

Polecamy: Nietrzymanie moczu - jak temu zapobiegać?

Źródło: materiały prasowe kampanii "CoreWellness – wewnętrzna siła”/ mk