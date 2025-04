Migotanie przedsionków – vademecum

Migotanie przedsionków to najczęstsze zaburzenie rytmu serca. Główną przyczyną arytmii jest zbyt szybka czynność skurczowa przedsionków, która prowadzi do złego przekazywania impulsów na komory serca. Do czego może doprowadzić migotanie przedsionków? Jak leczyć arytmię?