Masz nadwagę? Masz problemy!

Wśród osób z nadmierną masą ciała wiele chorób występuje częściej niż u szczupłych. Nadciśnienie, zawał serca, cukrzyca – to tylko niektóre z nich. Częściej zdarzają się też przewlekłe bóle różnego pochodzenia, np. pleców i szyi, nierzadko związane z chorobą zwyrodnieniową stawów.

A co z migreną? Jej związek z otyłością jest zawiły i nie do końca jeszcze poznany. Zainteresował kilku naukowców, którzy przeprowadzili różne badania. Oto dwa najciekawsze z nich.

Rozmowa z 30.000 osób

W Stanach Zjednoczonych telefonowano do 30.000 losowo wybranych osób prosząc ich o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań. Dotyczyły one przede wszystkim bólów głowy, masy ciała, wzrostu, ale też rasy czy sytuacji materialnej. Potem opracowano wyniki.

I co się okazało? Migrena jest tak samo częsta zarówno wśród osób z prawidłową jak i z nadmierną masą ciała.

Jednak u osób otyłych chorujących na migrenę napady bólu pojawiały się częściej niż u szczupłych migreników. Miały też cięższy przebieg: ból był dotkliwszy i bardziej utrudniał życie.

W klinice dla bardzo otyłych

Inne badanie (Horev, 2005) dotyczyło 27 kobiet z otyłością olbrzymią, przyjętych do szpitala w celu wykonania operacji zmniejszającej żołądek. Otyłość olbrzymia to taka, w której wskaźnik masy ciała (BMI) wynosi co najmniej 35. Czyli osoba o wzroście 165 waży 95 kilogramów lub więcej.

Na podstawie ankiet wypełnionych przez panie okazało się, że większość z nich cierpi na migrenowe bóle głowy. Często występowała u nich szczególnie długa i uciążliwa aura poprzedzająca ból.

Dlaczego nadwaga sprzyja migrenie?

Zjawisko to próbuje wyjaśnić teoria związana z kobiecymi hormonami płciowymi – estrogenami. U dorastającej dziewczynki to między innymi one powodują pojawienie się kobiecych kształtów. Są niezbędne do zajścia w ciążę. Ale mogą też być przyczyną różnych dolegliwości, także migreny.

No dobrze, ale jaki ma to związek z otyłością? U osób z nadwagą ilość estrogenów rozpuszczonych we krwi jest nawet kilka razy większa niż u szczupłych. Dotyczy to nie tylko kobiet, ale i mężczyzn! Przyczyną tego zjawiska jest produkcja estrogenów przez tkankę tłuszczową. Tym większa, im poważniejsza jest otyłość.

Jak sobie pomóc?

Wydaje się logiczne, że pozbycie się zbędnych kilogramów może być pomocne w walce z chorobą. Nieprzydatna jest jakaś skomplikowana, specjalna dieta, ale systematyczna praca nad zmianą stylu życia. To bardzo trudne zadanie, ale warto. Powodów, by schudnąć, jest wiele. Migrena może być kolejnym z nich.

