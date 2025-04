Nie każdy ból głowy w ciąży to migrena…

Reklama

Napady migrenowe różnią się innych przyczyn bólów głowy np. od znacznie częstszego napięciowego bólu głowy. Ma to swoje źródło zarówno w nasileniu, jak i charakterze dolegliwości.

Migrena charakteryzuje się występowaniem silnych pulsujących bólów głowy umiejscowionych jednostronnie. Objawom towarzyszą dodatkowe dolegliwości w postaci nudności i wymiotów, zaburzeń wzrokowych np. rozbłysków czy też innych zaburzeń ze strony układu nerwowego.

Zobacz też: Aura migrenowa, czyli nie wierz własnym oczom

Wpływ ciąży na przebieg migreny

Zmiany w równowadze hormonalnej obejmują ponad stukrotny wzrost stężenia estrogenu i początkowy spadek, a potem wzrost stężenia progesteronu. Z drugiej jednak strony ciąża charakteryzuje się bardziej stabilnym poziomem tych hormonów.

Oznacza to, że paradoksalnie u większości pacjentek dochodzi do zmniejszenia się częstości napadów migrenowych, zwłaszcza w końcowej fazie ciąży. Rzadko kiedy – a jeśli tak to zazwyczaj na początku ciąży – dochodzi do zaostrzenia się dolegliwości.

Zapobiegania napadom migreny

Ze względu na dobro płodu i przenikalność absolutnej większości leków przez łożysko leczenie farmakologiczne powinno być zredukowane do niezbędnego minimum. Oznacza to większy nacisk na inne metody zapobiegania.

Wśród nich największą rolę odgrywa odpowiednia dieta i stosowny dowóz płynów. Dieta polega właściwie na unikaniu niektórych produktów spożywczych mogących potencjalnie wyzwolić napad migrenowy. Unikać należy alkoholu (wzbrania się go przede wszystkim z uwagi na dobro płodu), sera żółtego, orzechów, migdałów i owoców cytrusowych. Dużą rolę odgrywa także wysypianie się oraz unikanie stresu.

Oprócz tego coraz większe uznanie znajdują niekonwencjonalne metody leczenia takie jak akupunktura, akupresura czy masaże. Zdecydowanie niedocenione jest także stosowanie zimnych okładów.

Zobacz też: Czy akupunktura jest skuteczna?

Leczenie przeciwbólowe

Reklama

Dość skutecznym i nieszkodliwym dla płodu lekiem jest dostępny powszechnie paracetamol. Leki takie jak aspiryna czy ibuprofen, a więc tzw. niesteroidowe leki przeciwzapalne powinny być unikane w ciąży. Również pochodne tryptanu stosowane w celu przerywania napadu migrenowego nie są wskazane. Nie udowodniono wprawdzie ich szkodliwego wpływu na płód, ale oddziaływanie to nie zostało gruntownie przebadane.