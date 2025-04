Badania profesorów psychologów Matthew Hilimire'a i Catherine Forestell z W&M oraz Jordana DeVyldera ze Szkoły Nauk Społecznych Uniwersytetu Maryland potwierdziły, że mikroorganizmy w naszych jelitach warunkują to, jacy jesteśmy.

Trudno w to uwierzyć, ale okazuje się, że banalne powiedzonko "jesteś tym, co jesz" to święta prawda! Jednym słowem, jeśli chcesz zmienić osobowość, zmień dietę!

Sfermentowana żywność uwalnia od fobii

Fobia społeczna uznawana jest za chorobę cywilizacyjną. Osoba cierpiąca na tę dokuczliwą przypadłość wśród ludzi często czerwieni się, drżą jej ręce, dokucza jej nadmierne pocenie się i duszności. Bezsilna wobec własnych reakcji stopniowo wycofuje się z uczestnictwa w życiu towarzyskim.

Badania wykazały, że z fobią można się uporać za pomocą diety. Spożywanie sfermentowanej, zawierającej naturalne naturalne probiotyki żywności jest szansą na pokonanie fobii społecznej, przejawiającej się lękiem przed ośmieszeniem lub kompromitacją w towarzystwie.

Bądź duszą towarzystwa dzięki kiszonkom!

Człowiek dotknięty fobią szuka najczęściej pomocy u psychologa. Okazuje się, że pożądane efekty może przynieść również zmiana sposobu odżywiania się. Badania wykazały, że osoby, które włączyły w swój jadłospis kiszonki, przestały uskarżać się na fobie. W towarzystwie stały się śmielsze, bardziej kontaktowe.

Największe zmiany zauważono u neurotyków, cechujących się nadwrażliwością emocjonalną i częstym popadaniem w stany lękowe. Ponadto wykazano, że spożywanie fermentowanej żywności zwiększa aktywność fizyczną, dzięki której przejawy fobii ulegają zredukowaniu.

