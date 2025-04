Przez lata wokół kleszczy narosło wiele mitów i niedomówień. Postanowiliśmy rozprawić się z 6 z nich! Sprawdź, w jakie popularne mity na temat kleszczy powinnaś przestać wierzyć.

1. Kleszcze skaczą na nas z gałęzi drzew

O wiele więcej kleszczy bytuje w krzakach lub wysokich trawach, niż w koronach drzew. Nie przeskakują też z miejsca na miejsce - by kleszcz dostał się na skórę, musisz mieć bezpośredni kontakt z gałązką krzewu lub źdźbłem trawy, na którym się znajdował. Warto o tym pamiętać, szczególnie wtedy, gdy wybierasz się na piknik na łące lub spacer po parku!

2. Koniecznie trzeba usuwać je w szpitalu lub przychodni

W usuwaniu kleszczy najważniejszy jest szybki czas reakcji, pewna ręka i wiedza, jak to zrobić poprawnie (np. koniecznie trzeba usunąć go w całości). Jeśli masz możliwość szybko znaleźć fachową pomoc medyczną, oczywiście warto z niej skorzystać. Jeśli nie, możesz usunąć kleszcza sama. Sprawdź, jak w 3 krokach bezpiecznie wyciągnąć kleszcza.

3. Jaskrawe ubrania odstraszają kleszcze

Kleszcze są ślepe. Nie widzą ani kolorów ubrań, ani nawet nas samych. Swoje "ofiary" lokalizują za pomocą węchu i umiejętności wyczuwania ciepła ciała. Jeśli dodatkowo weźmiemy pod uwagę informacje z punkt 1 wyraźnie widać, że kolor ubrań nie ma więc dla nich większego znaczenia.

4. Kleszcze chorują na borelizę

To popularne uproszczenie, jednak nieprawdziwe. Kleszcze są nosicielami groźnych dla zdrowia drobnoustrojów (np. wywołujących kleszczowe zapalenie opon mózgowych, boreliozę), same jednak nie chorują na te choroby. Warto też pamiętać, że nie każdy kleszcz jest nosicielem chorobotwórczych drobnoustrojów, a ugryzienie nie zawsze musi równać się późniejszej chorobie.

5. Kleszcz wkłuwa się natychmiast po znalezieniu się na skórze

Niekoniecznie. Kleszcze najchętniej wkłuwają się w cienką, delikatną skórę np. pachwin, miejsca pod kolanami, pod biustem, w zgięciach łokci, między pośladkami czy za uchem. Potrafią więc wędrować po ciele w poszukiwaniu dogodnego do wkłucia miejsca. Czasem taka wędrówka to szansa by podczas oględzin po spacerze znaleźć kleszcza, zanim zdąży się wkłuć.

6. Tłuszcz pomaga w usuwaniu kleszczy

To nie tylko mit, ale też bardzo niebezpieczne przekonanie. Kleszczy nie wolno niczym smarować! Posmarowany tłuszczem kleszcz dusi się i wymiotuje, przez co zwiększa się ryzyko przeniesienia do naszej krwi chorobotwórczych drobnoustrojów.

