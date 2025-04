W skład mleka matki wchodzą w odpowiednich proporcjach wszystkie substancje jakich potrzebuje dziecko w czasie intensywnego wzrostu. Chodzi tu przede wszystkim o węglowodany, białka i tłuszcze. Skład mleka nie jest jednak stały. Zmienia się on razem z potrzebami niemowlęcia i niejako dorasta razem z nim. I tak np. siara (pierwsze mleko) zawiera bardzo dużo białka (szczególnie immunoglobuliny A, która pełni funkcje obronne), witaminy A i cynku. W późniejszym okresie ilość IgA spada, w mleku występuje również mniej tłuszczu, zwiększa się za to ilość produkowanego mleka by zaspokoić rosnący apetyt malucha. Skład mleka potrafi się jednak zmieniać nawet w ciągu doby. Mleko matki ważne jest również z innego powodu. Rozwija ono bowiem odporność dziecka. Wyżej wspomniana immunoglobulina A przyczepia się do ściany jelita uniemożliwiając wniknięcie bakterii i wirusów do organizmu dziecka. Także komórki naszego systemu odpornościowego (makrofagi, limfocyty, neutrofile) są obecne w mleku. Z kolei białka wiążące, takie jak laktoferryna, ułatwiają przyswajanie niektórych mikroelementów oraz jednocześnie czynią je niedostępnymi dla bakterii, ograniczając tym samym ich wzrost. Mleko posiada jednak wiele więcej do zaoferowania. Jest bogate między innymi we wszelkiego rodzaju czynniki wzrostu, hormony, cytokiny potrzebne do prawidłowego rozwoju i ochrony przed infekcjami. Wysoka zawartość długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju mózgu dziecka. Mleko powinno być trzymane w stałej temperaturze. Mleko nie jest co prawda przechowywane w sterylnych warunkach, ale bakterie w nim zawarte są nieszkodliwe i uczestniczą w prawidłowym rozwoju flory jelitowej dziecka.Lista zalet jest naprawdę bardzo długa, dlatego nie dziwi nas, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca karmienie piersią prze pierwsze 6 miesięcy życia niemowlęcia.(kp/pk)

