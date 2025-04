Koronawirus może atakować różne układy organizmu, nie tylko drogi oddechowe. Dlatego wywołuje czasem objawy, które mogą uśpić naszą czujność. Po zakażeniu pojawiają się np. utrata węchu, biegunka albo zaburzenia świadomości.

Jak informuje Światowa Organizacja Zdrowia, główne objawy zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) to:

gorączka ,

, zmęczenie ,

, suchy kaszel.

Analizy przypadków z Chin i innych krajów mocno dotkniętych epidemią koronawirusa wskazują też na inne możliwe symptomy zakażenia.

Okazuje się , że ponad 30% chorych na COVID-19 ma objawy neurologiczne, jak zawroty głowy, ból głowy, utrata węchu, w rzadkich i ciężkich przypadkach nawet udar mózgu - wynika z badania opublikowanego w kwietniu w naukowym piśmie „JAMA Neurology”.

Potwierdzają to inne obserwacje. Spora grupa zakażonych zgłaszała czasową utratę węchu i smaku (anosmię) w aplikacji śledzącej objawy COVID-19 (COVID Symptom Tracker). Z narzędzia stworzonego przez naukowców z King’s College London skorzystało 1,5 miliona osób, z których ponad 1,7 tys. miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2. Utratę węchu i smaku zgłosiło 59% zakażonych użytkowników aplikacji.

Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) podało, że część osób, która traci węch, nie ma poza tym innych objawów zakażenia koronawirusem - tak wynika z obserwacji przypadków w Chinach, Korei i Włoszech. To sugeruje, że te nietypowe objawy wcale nie muszą występować z powszechnymi oznakami infekcji, jak kaszel czy gorączka.

U niektórych zakażonych mogą pojawić się również:

bóle mięśni i stawów ,

, katar ,

, ból gardła ,

, nudności i wymioty ,

, biegunka.

Bardzo rzadko (mniej niż 1%) zakażonych koronawirusem informuje o przekrwieniu spojówek.

Dzieci stanowią mały odsetek zgłoszonych przypadków COVID-19. Według danych ECDC ok. 1% wszystkich zakażonych ma mniej niż 10 lat, a 4% ma 10-19 lat. Dzieci mają znacznie mniejsze ryzyko wystąpienia objawów lub ciężkiej choroby niż dorośli.

Jednak w znanych przypadkach choroby u dzieci, zapalenie płuc nie występowało rzadko. W pracy opublikowanej w medycznym piśmie „New England Journal of Medicine”, z udziałem 171 zakażonych dzieci, autorzy podkreślili, że:

16% dzieci nie miało objawów infekcji ,

, 19% miało objawy ze strony górnych dróg oddechowych ,

, aż u 65% rozwinęło się zapalenie płuc.

12 dzieci ze 171 miało cechy zapalenia płuc w obrazie radiologicznym, ale nie miało żadnych objawów infekcji. Jeśli pojawiały się objawy zakażenia, to były to:

kaszel (48,5%),

(48,5%), zaczerwienienie gardła (46%),

(46%), podwyższona temperatura (41,5%, najczęściej poniżej 37,5°C).

Z powodu łagodnego przechodzenia zakażenia przez najmłodszych, faktyczna liczba zachorowań w tej grupie może być zaniżona.

SARS-CoV-2 może wywoływać powikłania i niestandardowe objawy, w zależności od tego, jaki układ organizmu zaatakuje:

układ pokarmowy (objawami są: biegunka, wymioty, może dojść do odwodnienia, zaburzenia gospodarki elektrolitowej),

(objawami są: biegunka, wymioty, może dojść do odwodnienia, zaburzenia gospodarki elektrolitowej), układ nerwowy (bóle głowy, nudności, utrata węchu i smaku, zaburzenia świadomości, udar),

(bóle głowy, nudności, utrata węchu i smaku, zaburzenia świadomości, udar), układ moczowy (powikłania w postaci uszkodzenia nerek),

(powikłania w postaci uszkodzenia nerek), układ krwionośny (powikłania w postaci ostrej niewydolności serca).

W rzadkich przypadkach koronawirus prowadzi do zagrażającej życiu sepsy, czyli wielonarządowej dysfunkcji organizmu wywołanej zakażeniem bakteriami.

Mimo że pandemia koronawirusa powoduje wiele zgonów na całym świecie, objawy zakażenia u większości osób są łagodne i zaczynają się stopniowo. Niektórzy nie wykazują żadnych oznak choroby.

Dla 80 proc. ludzi choroba wywołana koronawirusem przebiega jak przeziębienie – mówił w marcu prof. Krzysztof Simon, dolnośląski wojewódzki konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych.

Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że ok. 80% zakażonych koronawirusem dochodzi do siebie w domu i nie potrzebuje specjalnego leczenia. Ok. 1 na 6 osób, które zachorują na COVID-19, przechodzi zakażenie poważniej i ma kłopoty z oddychaniem .

Osoby, które mają gorączkę, kaszel i trudności z oddychaniem, powinny zgłosić się po pomoc medyczną – zadzwonić do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub pojechać własnym środkiem transportu do szpitala zakaźnego albo oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Mogą też dojechać do placówki odpowiednio zabezpieczoną karetką.

Na poważny przebieg COVID-19 narażone są bardziej osoby w podeszłym wieku, cierpiące na przewlekłe schorzenia, takie jak choroby serca, choroby płuc, cukrzyca, lub mające upośledzony układ odpornościowy.



