Morska kąpiel - klinika zdrowia

Często szukamy nowości kosmetycznych by odmłodzić swoją cerę. Chodzimy do klubów fitness by zgubić zbędne kilogramy i ujędrnić skórę, a zapominamy, że najlepszy sposób na odmładzanie i odchudzanie to kąpiel w morskiej, chłodnej wodzie Bałtyku.

Morska woda to doskonałe laboratorium, w którym ciało otrzymuje dawkę prawie wszystkich pierwiastków i minerałów. I właśnie bogactwo tych substancji sprawia, że woda morska ma dobroczynny wpływ na zdrowie i urodę, doskonale działa na nasz organizm.

Oczyszczenie organizmu

Wiosenna kąpiel morska w chłodnej wodzie to najlepszy sposób by nasza skóra po zimie odzyskała swoją elastyczność. Systematyczne zażywanie zimnych morskim kąpieli działa na skórę oczyszczająco, poprawia jej nawilżenie i ukrwienie. Dzięki temu staje się jędrna i młodsza. Minerały zwarte w morskiej wodzie wnikają w skórę, dostarczając tym samym tlen i składniki odżywcze.

Zrzucenie kilogramów

Dla pań o większej tuszy to świetna metoda na zrzucenie zbędnych kilogramów. To zasługa jednocześnie mineralnego składu wody oraz jej stosunkowo niskiej temperatury. W efekcie kąpiel poprawia krążenie krwi i wpływa na szybszą przemianę materii.



Hartowanie organizmu

Systematyczne kąpiele rozpoczynając od sezonu wiosennego a kończąc po późną jesień z pewnością wpłyną pozytywnie na nasz organizm. Wzmocnią go i uchronią przed późniejszymi infekcjami. Jak dowodzą bad

ania osoby, które zażywają chłodnych morskich kąpieli rzadziej odczuwają problemy z ciśnieniem, krążeniem, nadczynnością tarczycy, czy z żylakami. Jesienne wirusy i wiosenne przesilenie to dla nich przeszłość, do której nie zamierzają wracać.

Terapia antyżylakowa

Dla osób mających skłonności do żylaków falująca chłodna woda zwęża naczynia krwionośne, działa tonizująco na układ krążenia i układ nerwowy. Słona woda usprawnia przepływ krwi w nogach, uelastycznia ścianki żył. To również bardzo skuteczny sposob na poprawienie odporności organizmu. Najlepiej zacząć od zamoczenia stóp i spaceru brzegiem morza, mając zanurzone do kolan nogi.

Jak wskazują badania ludzie korzystający z naturalnych morskich kąpieli mają dłuższą średnią długość życia i mniejszą częstość występowania chorób układu sercowo – naczyniowego. Dla wielu z nas dostęp do morza to często kilka minut spaceru, dla innych tylko sezonowe wakacje. Jednak przy planowaniu urlopu czy codziennego dnia warto poświęcić chwilkę na przyjemności morskie, które dadzą naszej skórze zastrzyk energii.





Agnieszka Pyrzanowska