Omdlenie to nic innego jak nagła utrata przytomności. Może, ale nie musi być objawem choroby. Niekiedy wystarczy zbyt gwałtownie wstać, trochę się przegłodzić lub nie wyspać, by pojawiły się takie komplikacje. Wielu osobom zdarza się taka sytuacja w zatłoczonych dusznych miejscach. Jak sobie wtedy radzić? Czy można zapobiec omdleniom?

Ratuj się, gdy czujesz, że mdlejesz

Zwykle wiemy, że za chwilę to się stanie. Czujesz, że robi ci się gorąco, masz mroczki przed oczami, odczuwasz mdłości... Brzmi znajomo? To znaczy, że jesteś w tej części społeczeństwa, której omdlenie się już kiedyś przytrafiło (statystyki mówią, że taki epizod ma za sobą ponad połowa dorosłych osób).

Gdy zaczynasz się kiepsko czuć i wydaje ci się, że zemdlejesz, najlepiej połóż się tak, by głowa znajdowała się niżej niż reszta ciała. Jeśli to niemożliwe, stojąc, skrzyżuj nogi, napnij w nich mięśnie i jednocześnie lekko pochyl ciało do przodu. W ten sposób uruchomisz pompę mięśniową, która ułatwi dopływ krwi do mózgu. Jeśli robienie takich figur w danej sytuacji ci nie przystoi, przyklęknij na jedno kolano i opuść głowę (możesz udawać, że poprawiasz coś przy bucie). Następnie spokojnie zmień kolano.

Działaj wcześniej, by nie dopuszczać do omdleń

Wiele omdleń jest efektem głodu, przepracowania, niedotlenienia. Zastanów się więc, czy taki czynnik mógł przyczynić się do twojego omdlenia. Takim przypadkom utraty przytomności można zapobiegać:

Jeśli zdarza ci się zemdleć po wykonaniu gwałtownego ruchu, staraj się zmieniać pozycje stopniowo . Przede wszystkim nie zrywaj się z łóżka rano, tylko unoś się powoli, noga za nogą.

. Przede wszystkim nie zrywaj się z łóżka rano, tylko unoś się powoli, noga za nogą. Jedz regularnie - miej zawsze pod ręką niewielką przekąskę. Pilnuj też pór posiłków – jedz je co 3-4 godziny.

- miej zawsze pod ręką niewielką przekąskę. Pilnuj też pór posiłków – jedz je co 3-4 godziny. Jeżeli mdlejesz w upały lub w dusznych pomieszczeniach, staraj się więcej pić. Każdego dnia musisz wypić co najmniej 2 litry wody.

A jeśli to choroba?

Jeśli omdlenia się powtarzają, warto skonsultować ten fakt z lekarzem. Mogą być one bowiem objawem problemów kardiologicznych (np. kłopotów z ciśnieniem krwi), cukrzycy, problemów neurologicznych. Lepiej więc nie ryzykować.

