Mózg Buddy. Podręcznik do osiągania szczęścia, miłości i mądrości

Co tak naprawdę wyróżniało umysły wielkich ludzi? Czy mózg jednostki wybitnej, takiej, która jest w stanie poruszyć tłumy, różni się od mózgu przeciętnego Kowalskiego? Czy możemy w jakikolwiek sposób równać do naszych idoli czy też nasz umysłowy potencjał jest uzależniony tylko i wyłącznie od puli genów, jakie otrzymaliśmy od naszych rodziców? Neuropsycholog, będący jednocześnie nauczycielem medytacji, i neurolog zdecydowali się odpowiedzieć na te pytania w książce "Mózg Buddy. Podręcznik do osiągania szczęścia, miłości i mądrości".