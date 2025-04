Kamica ślinianek

Jest to zdecydowanie najczęstsze ze schorzeń ślinianek i aż w 90% dotyczy ślinianki podżuchwowej. Przyczynami tworzenia się kamieni w przewodach wyprowadzających ślinianki są osobnicze uwarunkowania jej składu, wady anatomiczne oraz wstępujące zakażenia bakteryjne. Choroba objawia się obrzmieniem gruczołu, które może powodować ból lub nie. Często kamienie można wyczuć podczas obmacywania chorej ślinianki. W leczeniu kamicy stosuje się środki pobudzające wydzielanie śliny (pilokarpinę) i masaż. Gdy to nie pomoże w odetkaniu przewodu wyprowadzającego wykonuje się operację. U osób, u których kamica ma charakter nawracający może dojść do przewlekłego zapalenia gruczołu i uszkodzenia miąższu. Konieczne wtedy jest usunięcie ślinianki.

Zapalenia ślinianek

Zazwyczaj przyczyną zapalenia jest infekcja bakteryjna gronkowcami lub paciorkowcami. Nieco rzadziej patogenem są wirusy (świnka) oraz grzyby i pierwotniaki. Chora ślinianka jest bolesna i obrzęknięta, wydziela mniej śliny, a podczas masażu wydalana jest ropna treść. Zazwyczaj zmiana dotyczy obydwu gruczołów, a przewlekły proces zapalny może sugerować nowotwór.

Sialozy

Nazywamy tak choroby ślinianek o nieznanej przyczynie (podejrzewa się tło immunologiczne), które zwykle dotykają dwóch gruczołów. Często zajęte są również inne narządy, a najważniejszymi sialozami są choroba Mikulicza i zespół Sjögrena. Do objawów choroby należą bezbolesny obrzęk gruczołów ze zmniejszonym wydzielaniem śliny, które powoduje pieczenie, suchość, utrudnione połykanie, kaszel. W leczeniu stosuje się pilokarpinę. Z innych narządów zajęte są często gruczoły łzowe, błony maziowe i przewód pokarmowy.

Nowotwory ślinianek

Nie można pominąć rozrostów nowotworowych ślinianek, których większość występuje w śliniance przyusznej (zwykle w tym umiejscowieniu są to nowotwory łagodne). Najczęstszym z guzów jest stanowiący 90% nowotworów guz mieszany. Jest to wolno rosnąca zmiana, dobrze odgraniczona, która może osiągać duże rozmiary i po wycięciu ma tendencje do nawrotów a zezłośliwienie obserwuje się w 15% w śliniance przyusznej i w 40% w podżuchwowej.

W podsumowaniu chciałbym zaznaczyć, że wszelkie nawet subiektywne odczucia suchości w jamie ustnej należy zgłaszać lekarzowi, ponieważ może ona prowadzić do zwiększonego ryzyka próchnicy, grzybicy jamy ustnej i oczywiście być objawem chorób ślinianek.