Endoskopia w chorobach kręgosłupa



Siedzący tryb życia, nadwaga, brak ruchu, a nawet stres mogą być przyczynami powstawania zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, powodujących dolegliwości bólowe, osłabienia kończyn, zaburzenia oddawania moczu czy nawet funkcji seksualnych. W zdecydowanej większości przypadków zamiana stylu życia, redukcja wagi, fizykoterapia pozwalają odzyskać zdrowie, jednak u części pacjentów, ze względu na stopień zaawansowania lub wielkość zmian zwyrodnieniowych, jedyną szansą na ratunek może być leczenie operacyjne. Z pomocą przychodzi nam medycyna XXI wieku oferująca bezinwazyjne zabiegi endoskopowe.

Tak jak w wielu innych dziedzinach zabiegowych, także w operacjach kręgosłupa współczesna medycyna szuka metod możliwie najmniej inwazyjnych w celu zmniejszenia urazu tkanek, przyspieszenia gojenia i możliwości szybkiego powrotu do zdrowia. Jedną z wielu technik stosowanych w grupie zwanej minimalnie inwazyjnymi technikami chirurgii kręgosłupa jest zastosowanie endoskopu.

W wybranych przypadkach zamiast wykonywać tak zwaną „otwartą operację” można poprzez małe nacięcie skóry wprowadzić do wnętrza kręgosłupa endoskop w celu odbarczenia nerwów, a nawet wprowadzenia różnego rodzaju implantów. Operacje takie przeprowadza się w niektórych ośrodkach neurochirurgicznych i ortopedycznych.

Dlaczego endoskopia jest lepsza niż zwykła operacja?



Chirurgia endoskopowa gwarantuje małoinwazyjne dojście operacyjne, a średnica pola roboczego minimalnie narusza struktury mięśniowe oraz tkanki miękkie. Podczas tradycyjnej operacji skóra i tkanki głębokie przecinane są nożem w stopniu umożliwiającym wgląd w operowane miejsce oraz w celu uzyskania przestrzeni do pracy narzędziami.

Ponadto chirurg patrzy bezpośrednio w pole operacyjne, stosując dodatkowo mikroskop operacyjny lub okulary (lupy) operacyjne. Dzięki zastosowaniu endoskopu uszkodzenie skóry jest punktowe i praktycznie nie uszkadzane są mięśnie przykręgosłupowe. Narzędzia chirurgiczne wprowadzane są w pole operacyjne poprzez kanały znajdujące się w endoskopie, a chirurg kontroluje zabieg, patrząc na ekran monitora.

– Od wielu lat obserwujemy duże zainteresowanie technikami małoinwazyjnymi, co wynika z oczywistego dążenia pacjentów do poddania się operacji dającej możliwie niskie ryzyko powikłań oraz szybki powrót do zdrowia – mówi dr n. med. Radosław Michalik, specjalista neurochirurgii i neurotraumatologii w Centrum Medycznym Gamma.

Metodą endoskopową najczęściej leczy się wybrane przypadki dyskopatii lędźwiowej, piersiowej i szyjnej. Stosuje się ja także przy zwężaniu otworów miedzykręgowych (stenoza otworowa). Szczególnie istotna jest możliwość przeprowadzenia zabiegu odbarczającego u osób, które ze względu na wiek lub inne choroby nie mogą mieć wykonanych dużych operacji z zastosowaniem stabilizacji kręgosłupa. Co ważne, do zabiegu można stosować znieczulenie miejscowe, jednak lekarze zdecydowanie częściej używają znieczulenia ogólnego z uwagi na komfort pacjenta.

Natychmiastowe rezultaty pooperacyjne



Pacjenci leczeni endoskopowo dochodzą do zdrowia i pełnej sprawności – nawet po wielopoziomowych zabiegach – w zdecydowanie krótszym czasie niż w przypadku tradycyjnych zabiegów operacyjnych. Krótka rekonwalescencja, związana z mało inwazyjnym sposobem operowania, gwarantuje szybki powrót do codziennych aktywności.

– Zrezygnowanie z klasycznego cięcia chirurgicznego zmniejsza dolegliwości bólowe po zabiegu wynikające, w przypadku tradycyjnej operacji, z przecięcia i ucisku mięśni przykręgosłupowych oraz kilkucentymetrowego cięcia skóry. Dzięki zabiegowi endoskopowemu pacjent szybciej wraca do zdrowia, lepszy jest też efekt kosmetyczny w miejscu operacji – dodaje dr n. med. Radosław Michalik.

Po operacjach ortopedycznych bardzo ważna jest odpowiednia rehabilitacja, dzięki której pacjent osiąga 100 proc. sprawności. Metoda endoskopowa ze względu na małą inwazyjność w tkankach stabilizujących kręgosłup pozwala na zdecydowanie wcześniejszą rehabilitację niż w przypadku zabiegów wykonywanych tradycyjnymi metodami, co jest kolejnym czynnikiem umożliwiającym szybszy powrót do zdrowia.

