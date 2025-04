Metoda biofeedback opiera się na obrazowaniu czynności bioelektrycznej mózgu podczas wykonywania prostych zadań, co umożliwia świadome wpływanie na pracę mózgu i zmusza do utrzymywania dużego stopnia koncentracji. Jest to metoda neurorehabilitacji wykorzystywana zwłaszcza u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, padaczką, ADHD czy w leczeniu uzależnień. Korzyści z stosowania tej metody odnoszą także osoby zdrowe, co znajduje odzwierciedlenie w zastosowaniu tej metody np. w programach treningowych sportowców.

Jak wygląda biofeedback?

Mózg człowieka wykazuje ciągłą czynność bioelektryczną. Oznacza to, że nawet podczas snu między komórkami nerwowymi przepływają impulsy elektryczne o niskim napięciu, które można zarejestrować stosując specjalną aparaturę. Częstotliwość i amplituda tych fal zależy od stanu pobudzenia układu nerwowego i koncentracji. Inny zapis fal wykazuje człowiek podczas snu, inny gdy czuwa, a jeszcze inny w trakcie np. pracy twórczej.

Zapis tych fal można zbadać zakładając specjalne elektrody na głowę pacjenta. Stosowanie takiego sprzętu jest w pełni bezpieczne i nie wiąże się z najmniejszym ryzykiem. Po zamontowaniu aparatury pomiarowej pacjent siada przed monitorem, na którym wyświetlana jest wideogra. Pacjent świadomie zmieniając natężenie poszczególnych pasm fal mózgowych ma wpływ na jej przebieg.

Zobacz też: Na czym polega rehabilitacja neurologiczna?

Co można osiągnąć poprzez regularny trening metodą biofeedback?

Regularnie prowadzony trening usprawnia funkcje poznawcze pacjenta i zdolność do koncentracji. U osób, u których doszło do uszkodzenia komórek układu nerwowego (np. u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym) stosowanie metody biofeedback sprzyja kompensacji pracy uszkodzonych neuronów przez pozostałe zdrowe komórki. Zjawisko to opiera się na plastyczności tkanki nerwowej, która cechuje się zdolnością do wytwarzania nowych połączeń neuronalnych i wytwarzania obwodów zastępczych. Ponadto metoda biofeedback sprzyja również relaksacji i zmniejszeniu napięcia emocjonalnego.

Kontrowersje w zastosowaniu metody biofeedback w neurorehabilitacji

Metoda Biofeedback nie należy do usług refundowanych przez NFZ, a jej skuteczność jest obiektywnie dość słabo opisana w literaturze fachowej. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest mała ilość randomizowanych badań na dużych grupach pacjentów, które porównywałyby jej skuteczność z innymi, tradycyjnie stosowanymi technikami.

Także w związku z powyższym dostępność tych zabiegów w warunkach polskich nie jest powszechna, a oferta prywatnych gabinetów cechuje się wysokimi kosztami.

Polecamy: Biofeedback – lecznicza terapia relaksem

Reklama