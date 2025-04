Definicja, przyczyny, podział

Niedodma to zmniejszenie upowietrznienia tkanki płucnej. Podstawowy podział niedodmy uwzględnia jej przyczynę. Wyróżnia się, bowiem niedodmę pierwotną, którą spotyka się u niemowląt, szczególnie u wcześniaków i niedodmę wtórną, która może być spowodowana przez zamknięcie światła oskrzela przez nowotwór, ciało obce lub gęstą wydzielinę. Niedodma wtórna może również powstać z powodu ucisku z zewnątrz tkanki płucnej przez płyn w jamie opłucnej, z powodu upośledzonej czynności przepony lub zatoru płuca. Tkanka płucna objęta niedodmą nie uczestniczy w wymianie gazowej, powietrze oddechowe tam nie dochodzi w związku z czym krew przepływająca w naczyniach zaopatrujących pęcherzyki objęte niedodmą nie ulega utlenowaniu. Ostatecznym skutkiem tego jest zmniejszenie utlenowania krwi, w wyniku czego może rozwinąć się sinica.

Zobacz też: Komu grozi zator płuc?

Rozpoznanie, objawy

Lekarz badając takiego pacjenta stwierdzi stłumienie odgłosu opukowego, przykładając stetoskop do klatki piersiowej można wysłuchać szmer oskrzelowy i osłabienie szmeru pęcherzykowego. Z badan dodatkowych najistotniejsze jest RTG klatki piersiowej, które ukaże miejscowe zacienienie pól płucnych. Większych szczegółów dostarczy badanie tomografii klatki piersiowej. Badanie to jest szczególnie przydatne w wykryciu przyczyny niedodmy. Może, bowiem zobrazować guz lub powiększone węzły chłonne uciskające oskrzele. Bronchoskopia czyli wprowadzenie giętkiego aparatu rurowego do dróg oddechowych również może być pomocne w wykryciu przyczyny niedodmy. Niekiedy spełnia również rolę leczniczą, na przykład może posłużyć do usunięcia ciała obcego z oskrzela jako przyczyny jego zamknięcia.

Zobacz też: Co jest przyczyną rozedmy płuc?

Leczenie

Leczenie zależy od przyczyny niedodmy. Leczenie przyczynowe będzie polegać na usunięciu ciała obcego, odessaniu zalegającej wydzieliny z oskrzeli, chirurgicznym usunięciu guza, niekiedy z protezowaniem dróg oddechowych w celu utrzymania drożności oskrzela. W przypadku zapalenia płuc jako przyczyny niedodmy stosuje się antybiotykoterapię. W razie przewlekłej niedodmy można wykonać resekcję segmentu lub płata płuca. W celu uniknięcia niedodmy pooperacyjnej należy dążyć do jak najwcześniejszego uruchamiania chorego. Stosuje się także gimnastykę oddechową.

Reklama