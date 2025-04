Czym jest wyrwanie?

Dzisiejsza stomatologia pozwala leczyć zęby w bardzo zaawansowanych stadiach choroby. Ekstrakcja zęba to zazwyczaj ostateczność, ale są sytuacje, w których zabieg ten jest konieczny.

Najczęstszymi przyczynami usunięcia zębów są zęby ze zniszczonymi tkankami twardymi, które nie nadają się do odbudowy zachowawczej ani protetycznej. Często usuwa się też zęby z pozostawionymi torbielami, które należy wyłuszczać, oraz zęby zatrzymane, które usuwamy operacyjnie (zarówno w procedurze chirurgii jednego dnia, jak i w znieczuleniu miejscowym).

Zabieg usunięcia zęba polega na zerwaniu wiązadeł, które trzymają ząb w zębodole. Najlepiej wytłumaczyć to tak, że istnieją „liny”, które trzymają ząb w zębodole (czyli kości) i zadaniem dentysty jest – w odpowiednich ruchach ekstrakcyjnych – wyjąć ząb z zębodołu, zrywając jego „liny”.

Poprawne usunięcie zęba to jego usunięcie w całości, a następnie usunięcie zmian okołowierzchołkowych, które wytworzyły się na wskutek procesu zapalnego toczącego się w tkankach.

Zobacz też: Dlaczego trzeba dbać o zęby dziecka?

Reklama

Czego nie wolno robić po wyrwaniu i jak walczyć z bólem?

Przeciwwskazaniem do ekstrakcji może być np. nowotwór złośliwy w pobliżu miejsca ekstrakcji lub ząb znajdujący się w naczyniaku krwionośnym.

Przez 2 godziny od usunięcia zęba nie należy jeść ani pić. Ból, który nasila się, gdy znieczulenie przestaje działać, możemy złagodzić, przykładając do twarzy lód oraz zażywając środki przeciwbólowe.

Zobacz też: Zdrowe zęby - poradnik

Autor: Piotr Osica, lekarz dentysta, ekspert portalu Dentowizja.pl

Chcesz wiedzieć więcej o stomatologii? Odwiedź stronę www.dentowizja.pl.