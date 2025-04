Kobiecy narząd

Macica jest jednym z trybików mechanizmu rozrodczości. To w niej właśnie zagnieżdża się kilkukomórkowy jeszcze nowy człowiek rozpoczynając proces wzrastania. Poprzez sieć naczyń i gruczołów zaopatruje ona rozwijający się zarodek. Jeśli nie nastąpi zapłodnienie, jest ona złuszczana comiesięcznie. Po menopauzie endometrium, czyli błona śluzowa macicy ulega zanikowi.

Kolejny krok po usg

Nie każdą patologię macicy można rozpoznać stosując badanie usg. Mimo, że jest to badanie czułe, nie zawsze można dostrzec subtelne zmiany, a dodatkowo nie jest jednocześnie zabiegiem leczniczym w przeciwieństwie do histeroskopii.

Liczne wskazania

W przypadku krwawień pomiędzy cyklami lub po menopauzie, pozwala zobaczyć jakie jest ich źródło. Zrost, polip a czasem nawet mięśniak mogą zostać usunięte podczas tego zabiegu dając ostateczne rozwiązanie problemu. Jeśli nie ma możliwości ich wycięcia, kwalifikuje się pacjentkę do kolejnych, bardziej inwazyjnych procedur.

Gdy lekarz w usg podejrzewa rozrost nowotworowy macicy, histeroskopia pozwala na pobranie wycinka ze zmiany do oceny mikroskopowej w celu dokładnej diagnostyki.

Przebieg zabiegu

Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu. Lekarz rozszerza szyjkę macicy, a następnie wprowadza do światła narządu cewnik wypełniający macicę dwutlenkiem węgla lub płynem, kamerkę i ewentualne narzędzia pomocnicze. Oglądane jest endometrium, kształt macicy, ujścia maciczne jajowodów oraz patologiczne zmiany. Następnie pobiera się z nich wycinki lub w miarę możliwości usuwa się je pod kontrolą obrazu z kamery.

Pobrany materiał jest następnie przesyłany do badania histopatologicznego. Oceniane są tkanki, a na wynik czeka się w zależności od szpitala- od tygodnia do kilku tygodni. Przedyskutuj z lekarzem wynik zabiegu i zaobserwowane przez niego zmiany.

Powikłania

U pacjentek czasami obserwuje się ból brzucha i plamienia. Do rzadkich powikłań należy przebicie ściany macicy. Zabiegi te powodować mogą także niewydolność szyjki macicy, która może stwarzać problemy przy kolejnych ciążach.