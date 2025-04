W walce z kontuzjami i urazami mogą być pomocne fizjoterapia oraz fizykoterapia. Kiedyś były to metody przeznaczone głównie dla sportowców, obecnie może z nich korzystać każdy. Fizjoterapia jest dziedziną szerszą i oznacza wszystkie metody leczenia, które wykorzystują to, jak nasz organizm reaguje na bodźce. Fizykoterapia zaś jest „działem” fizjoterapii, który zajmuje się zwalczaniem bólu poprzez stymulację sygnałami pochodzącymi z natury.

– Fizykoterapia oddziałuje na organizm za pomocą bodźców, takich jak światło, prąd elektryczny, fale magnetyczne, ultradźwięki czy temperatura. Dzięki nim obudzają się w naszych tkankach procesy biologiczne, a to pozwala na lepszą regenerację organizmu – mówi Przemysław Kubala, lekarz sportowy i ortopeda. – Fizykoterapia leczy stany zapalne, a także wspomaga pracę naszych narządów wewnętrznych – dodaje.

Fizykoterapia to coraz popularniejsza metoda leczenia urazów, przed wszystkim ze względu na szybkość przeprowadzanych zabiegów, brak efektów ubocznych i przeciwwskazań dotyczących wieku pacjenta.

Na czym polegają zabiegi fizykoterapeutyczne?

Najpopularniejsze zabiegi fizykoterapeutyczne wykorzystują światło, prąd oraz ultradźwięki. Powszechnie stosowane w terapiach jest światło czerwone i podczerwone wytwarzane przez laser lub diody LED. Takie zbiegi pomagają leczyć nerwobóle, bóle mięśni, stawów oraz zmiany zwyrodnieniowe. Światło działa kojąco na złamania, skręcenia, a także uszkodzenia tkanki łącznej i torebek stawowych – najczęstsze dolegliwości osób biegających i grających w piłkę nożną.

Naświetlaniom można się poddawać już nie tylko w szpitalach i gabinetach fizykoterapeutycznych, ale także w domu. Na rynku dostępne są, bowiem niewielkie urządzenia emitujące światło podczerwone o określonej długości i częstotliwości fali, które skutecznie wspomagają regenerację tkanek (np. BioHarmonizer Fotonowy V-V).

Do leczenia bólu fizykoterapia wykorzystuje także prąd o małej i średniej częstotliwości. Zmniejsza on napięcie mięśni oraz likwiduje stany zapalne. Prąd może też działać przeciwzapalnie, odczulająco i bakteriobójczo. Z kolei ultradźwiękami najczęściej leczy się wszelkie kontuzje kończyn. Fale ultradźwiękowe – niesłyszalne dla ludzkiego ucha – wnikają daleko w głąb skóry stymulując pracę komórek i korzystnie wpływając na krążenie krwi w organizmie. Ultradźwięki masują wewnętrzne warstwy skóry i rozbudzają naturalną aktywność kolagenu, przez co zapewniają skórze elastyczność. Tego typu zabiegi pomagają leczyć stany pourazowe związane ze złamaniami, skręceniami, naderwaniami czy zapaleniami.

Zabiegi fizykoterapeutyczne stosowane są nie tylko w trakcie leczenia kontuzji. Jest to również skuteczna forma rekonwalescencji wykorzystywana tuż po przebytej chorobie czy operacji.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Tę zasadę warto wziąć sobie do serca. Aby uniknąć urazów, należy zadbać o to, by przed ćwiczeniami odpowiednio rozgrzać ciało. Dobre ukrwienie tkanek powoduje, że stajemy się bardziej gibcy. Musimy pamiętać także o dostosowaniu wysiłku do naszych możliwości. Zbyt duże obciążenia czy szybka i intensywna aktywność po dłuższej przerwie są najkrótszą drogą do urazu.

Rozgrzewka to nie jedyny element ćwiczeń, o którym nie powinniśmy zapominać. Także po zakończonym treningu należy porządnie się porozciągać. Tak zwany stretching zapobiega nocnym skurczą mięśni, zakwasom i powinien być nieodłączną częścią każdego wysiłku. Jeśli jednak dojdzie już do kontuzji, to pamiętajmy, aby nie lekceważyć bólu. Opuchlizna, obrzęki, ograniczenia ruchu czy ból podczas ćwiczeń powinien skłonić nas do jak najszybszej wizyty u lekarza.

