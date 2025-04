Halluksy to bolesna dolegliwość, która może zepsuć efekt nawet najzgrabniejszych nóg. Wiele kobiet wstydzi się pokazywać zmienione przez halluksy stopy, przez cały rok nosząc ciężkie, zakrywające stopy buty. A przecież tak przyjemnie byłoby założyć wygodne, przewiewne sandałki na eksponującym zgrabną łydkę obcasie. Jeśli halluksy to również Twój problem podpowiadamy, jak przygotować stopy aby latem bez obaw założyć odkryte buty.

Reklama

Halluksy - co to takiego?

Fachowa nazwa tego schorzenia to paluch koślawy (hallux valgus). Jest to zniekształcenie stawu śródstopno - palcowego, który znajduje się u podstawy dużego palca stopy. Paluch wygina się w stronę pozostałych palców (często nachodzi na nie lub pod nie), a pierwsza kość śródstopia – na zewnątrz. Powstaje nieestetyczne zgrubienie.

Co gorsza, w miejscu deformacji często rozwija się stan zapalny. Ból początkowo pojawia się tylko przy ucisku, ale w miarę powiększania się zmiany zaczyna towarzyszyć chorym stale. W bardziej zaawansowanych przypadkach występują również palce młotkowate – szponiaste zakrzywienie najczęściej drugiego i trzeciego palca, spowodowane uciskaniem palca przez koślawy paluch.

Halluksy - kogo najczęściej dotyka choroba?

Halluksy to typowo kobieca przypadłość (panie chorują 10 razy częściej niż mężczyźni). Zazwyczaj pojawia się po 50. roku życia i jest związana z noszeniem butów z wąskimi czubkami i na wysokich obcasach. Na halluksy często więc cierpią stewardesy, modelki, baletnice i miłośniczki szpilek. Ale nie tylko.

Paluchy koślawe mogą się rozwijać nawet u nastolatek, jeśli mają one predyspozycje genetyczne. Ma to związek ze specyficzną budową więzadeł i ścięgien, a czasami także z osłabieniem mięśni. Schorzenie to bardzo często jest powiązane z płaskostopiem poprzecznym.

Kolejnym czynnikiem ryzyka jest otyłość (ze względu na zwiększony nacisk na stopy) oraz ciąża (tu do powiększonej wagi dochodzi jeszcze rozluźnienie stawów pod wpływem hormonów).

Reklama

Poznaj 3 metody na skuteczne wyleczenie halluksów (w galerii).