Mogłoby się wydawać, że osoby pracujące umysłowo, spędzające często więcej niż osiem godzin dziennie w biurze, nie są narażone na kontuzje fizyczne. Wbrew pozorom jednak statyczny tryb pracy może mieć bardzo negatywny wpływ na organizm człowieka. Na jakie kontuzje są zatem najbardziej narażeni pracownicy biurowi?

Kręgosłup w pracy



Głównym problemem każdej osoby uprawiającej statyczny tryb pracy jest potencjalne ryzyko schorzeń kręgosłupa, odczuwalne m.in. w formie bólu odcinka lędźwiowego.

Kręgosłup, jako najważniejsza podpora układu kostnego, jest zbudowany z myślą o aktywności człowieka. W sytuacji, w której przez ponad osiem godzin dziennie znajduje się on w statycznej pozycji, dochodzi do przeciążenia układu mięśniowego oraz więzadłowego, który stabilizuje odcinek lędźwiowy. Objawia się to m.in. promieniującym bólem, przenoszącym się na inne kończyny. Częstym objawem jest również ból stawów kolanowych, a także kręgosłupa na odcinku szyjnym.

– Takich przypadków nie należy bagatelizować, nawet jeżeli ból jest do wytrzymania, ponieważ w przyszłości mogą one prowadzić do dużo poważniejszych schorzeń – mówi Krzysztof Ruszkiewicz, ekspert ds. rehabilitacji w Chaos Gold Team. – Jednym z głównych zagrożeń statycznego trybu pracy jest zwyrodnienie stawów międzykręgowych, znacznie ograniczające zdolności motoryczne. Warto z wyprzedzeniem skupić się na profilaktyce i poświęcić przerwę w pracy na dowolną formę aktywności fizycznej – np. krótką gimnastykę.

Dotyczy to głównie osób, które duży odsetek swojej pracy spędzają przy komputerze.

Kiedy iść do lekarza?



Kiedy pracownik nie ma możliwości przeprowadzenia krótkiej gimnastyki w biurze, a uskarża się na bóle, należy umówić wizytę u specjalisty, który dobierze indywidualny zestaw ćwiczeń pozwalających zminimalizować ryzyko wystąpienia poważniejszego schorzenia i przywrócić sprawność fizyczną organizmu.

– Należy mieć na uwadze, że kręgosłup nie jest przystosowany do utrzymywania długotrwałej pozycji statycznej. Brak aktywności może być dla niego bardzo szkodliwy. Należy zadbać, by otrzymał to, czego potrzebuje, czyli ruch. W najlepszej sytuacji znajdują się osoby uprawiające sporty, np. sztuki walki. Regularna aktywność prowadzi do znacznego spowolnienia i ograniczenia potencjalnych objawów – konkluduje Krzysztof Ruszkiewicz.

