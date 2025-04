W dniach 8-14 marca 2020 roku obchodzimy Światowy Tydzień Jaskry. Polskie Towarzystwo Okulistyczne zaplanowało z tej okazji bezpłatne badania profilaktyczne w kierunku jaskry. W całej Polsce dyżurują punkty, których listę znajdziesz na stronie Tydzień Jaskry. Przypominamy, czym jest ta choroba oczu, komu grozi i jak ją rozpoznać.

Jaskra to grupa chorób oczu prowadząca do postępującego i nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego, a przez to do utraty wzroku. Zwykle jest konsekwencją podwyższonego ciśnienia śródgałkowego, które może być wynikiem schorzeń ogólnoustrojowych, układu krążenia lub genów.

W 90% przypadków choroba przebiega bez widocznych dolegliwości i zachorować może każdy bez względu na wiek i płeć, a tylko wczesna diagnoza jaskry może pomóc ocalić wzrok. Dlatego tak ważne są regularne badania – alarmują specjaliści Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

Jaskra jest późno diagnozowana, bo długo nie daje objawów. Gdy już zaczynamy się skarżyć na problemy ze wzrokiem, choroba jest w zaawansowanym stadium.

Pierwsze sygnały mogące świadczyć o jaskrze dotyczą zmian w polu widzenia. W zaawansowanej jaskrze pacjent skarży się na znaczne zwężenie pola widzenia (tzw. pole lunetowate).

Niestety osoba chora na jaskrę zgłasza się do lekarza zwykle dopiero wtedy, gdy w polu widzenia pojawiają się ubytki i nerw wzrokowy jest już uszkodzony. Co ważne, w jaskrze nie odnotowuje się pogorszenia ostrości widzenia.

Jaskra może się rozwinąć u każdego bez względu na płeć i wiek. Znane są jednak czynniki ryzyka zwiększające ryzyko pojawienia się tej choroby oczu. Wśród nich:

wiek powyżej 40 lat,

choroby kardiologiczne,

jaskra w rodzinie,

zaburzenia krążenia obwodowego,

stres, migreny, bóle głowy.

Specjaliści z Polskiego Towarzystwa Okulistycznego zalecają, aby każdy, niezależnie od czynników ryzyka, kto nie był przynajmniej rok u okulisty, zgłosił się na badanie profilaktyczne.

Wśród pacjentów z jaskrą, choć rzadko, zdarzają się również dzieci. Jaskra u dzieci (jaskra dziecięca, wrodzona) w większości przypadków stwierdzana jest przed ukończeniem 1. roku życia. Choroba jest konsekwencją zastoju płynu śródocznego i wzrostu ciśnienia śródgałkowego. Wczesne objawy to uporczywe łzawienie, światłowstręt, skurcze powiek. U małych pacjentów z jaskrą wskazane jest jak najszybsze leczenie operacyjne.

U pacjentów, u których rozwinęła się jaskra, stosuje się leki w postaci kropel do oczu. Mają one za zadanie obniżyć stężenie zalegającej cieczy wodnistej i zmniejszyć ciśnienie śródgałkowe. W leczeniu jaskry stosuje się również laseroterapię oraz zabiegi operacyjne.

