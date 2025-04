Jeśli podejrzewasz u siebie uczulenie, zacznij się dokładniej obserwować. Najlepiej załóż dzienniczek, w którym zapisywać będziesz wszystkie niepokojące objawy i to, w jakich okolicznościach się pojawiły (np. na spacerze, nocą, po zjedzeniu czegoś itp.). To będzie wskazówką dla lekarza, na jakie testy alergiczne powinien cię skierować. Leczenie zależy od nasilenia objawów i częściowo od rodzaju uczulenia:

1. Leki antyalergiczne

W wielu przypadkach wcale nie są konieczne – wystarczy po prostu unikać tego, co nas uczula. Jeśli jednak objawy są nasilone, stosuje się m.in.:

leki, które hamują reakcję alergiczną na wczesnym etapie (antyhistaminowe). Te bez recepty mogą zawierać cetyryzynę (m.in. Zyrtec, Alerzina) lub loratadynę (m.in. Claritine, Loratan pro). Uwaga! Cetyryzyna może wywoływać senność, dlatego nie można po niej prowadzić samochodu.

w przypadku wyprysku alergicznego stosuje się też preparaty sterydowe (miejscowo) oraz o działaniu przeciwzapalnym, w przypadku alergii na pyłki – sterydy i kromony (np. donosowo).

2. Unikanie kontaktu

Jeśli tylko jest to możliwe, lepiej nie narażać się na działanie czynnika uczulającego. W przypadku alergii pokarmowej konieczna jest dieta eliminacyjna – bez produktów, które nas uczulają. Największy kłopot jest z alergią wziewną, bo trudno unikać pyłków, które są niemal wszędzie. Aby ograniczyć ich dostęp do organizmu, warto m.in. nosić okulary (chronią oczy), a na spacer wybierać się po deszczu (spłukuje pyłki

z różnych powierzchni). W przypadku alergii na roztocze, trzeba tak dbać o dom, żeby było w nim jak najmniej kurzu (np. odkurzać na mokro, zrezygnować z zasłon, dywanów).

3. Odczulanie

To wg lekarzy najskuteczniejsza metoda walki z alergią. W Polsce dostępne są dwie metody: iniekcyjna (szczepionkę podaje się w zastrzykach) lub doustna: w kroplach pod język. Odczulanie za pomocą iniekcji podzielone jest na dwie części. Podczas 1.. fazy pacjent otrzymuje zwykle od 6 do 14 zastrzyków w odstępach 1-, 2-tygodniowych. Potem dostaje dawkę przypominającą co 4, 6 lub 8 tygodni. Takie leczenie trwa od 2 do 5 lat, ale pierwsze efekty widać już w pierwszym roku kuracji.

Natomiast odczulanie za pomocą szczepionek doustnych pacjent wykonuje w domu, ale ściśle według wskazówek lekarza. Bezpłatnie można się odczulać na pyłki roślin, roztocza oraz na jad owadów. Natomiast leczenie odczulające w kierunku sierści zwierząt i pleśni nie jest refundowane (rocznie 600–800 zł). Również za szczepionki doustne, niestety, trzeba zapłacić z własnej kieszeni (100–300 zł za 1. fazę).