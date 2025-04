Choroby serca i układu krążenia to największy problem współczesnej medycyny. Wśród nich prym wiedzie nadciśnienie tętnicze, które jest obecnie najczęstszą bezpośrednią przyczyną zgonów na świecie. W Polsce problem ten dotyczy obecnie 30% populacji, czyli ponad 8,7 mln ludzi. Co gorsza osób z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym (130-139/85-89), zagrożonych rozwojem nadciśnienia jest drugie tyle.

Dlaczego należy bać się nadciśnienia?

Wieloletnie i źle leczone lub w ogóle nie leczone nadciśnienie tętnicze prowadzi do wielu powikłań. Najczęstsze z nich to miażdżyca tętnic, zawał serca, tętniak aorty, rozwarstwienie aorty, udar mózgu, czy niewydolność nerek. Ale najważniejszą konsekwencją nadciśnienia jest pogorszenie jakości życia oraz skrócenie długości życia i śmierć z powodu powikłań.

Nadciśnienie tętnicze uszkadza nie tylko naczynia krwionośne ale także najważniejsze dla życie narządy. Zmiany w tętnicach doprowadzają do zaburzenia ukrwienia organów, ich zawałów, martwicy i pogorszenia funkcjonowania. Miażdżyca tętnic wieńcowych doprowadza do zawału i niewydolności serca. Nadciśnienie doprowadza do uszkodzenia ściany aorty, powstania tętniaka, co w skrajnych przypadkach kończy się rozwarstwieniem aorty i pęknięciem tętniaka. Miażdżyca obejmuje także tętnice szyjne i mózgowe, co może prowadzić do licznych udarów mózgu.

Co możemy zrobić z rosnącym zagrożeniem nadciśnienia?

Nasze działania powinny skupić się na dwóch podstawowych celach: skutecznym leczeniu nadciśnienia i zwalczaniu jego czynników ryzyka. Skuteczne leczenie nadciśnienia to stałe unormowanie ciśnienia krwi, odbudowa struktury serca i zniwelowanie czynników ryzyka.

Badania pokazują, że za niepowodzenie leczenia nadciśnienia odpowiedzialne jest głównie odstawianie leków i przerywanie terapii oraz nieregularne przyjmowanie leków. Nadciśnienie tętnicze jest chorobą, która wymaga często przyjmowania wielu leków w różnych odstępach czasu. Pacjenci, którzy muszą przyjmować różne leki o różnych porach dnia często są zmęczeni taką terapią, która wymaga konsekwencji i dyscypliny.

Jak skutecznie walczyć z nadciśnieniem?

Leczenie nadciśnienia zawsze powinno się składać z dwóch, nierozerwalnych elementów – leczenia niefarmakologicznego (zwalczania czynników ryzyka) i podawania leków hipotensyjnych.

Czynniki ryzyka nadciśnienia tętniczego:

otyłość (BMI >30 kg/m2),

zaburzenia lipidowe (nadmiar cholesterolu ),

), cukrzycę,

nikotynizm,

wiek: mężczyźni > 55 lat, kobiety > 65 lat,

niedostateczna aktywność fizyczna.

Leczenie niefarmakologiczne powinno polegać na redukcji masy ciała i uzyskaniu prawidłowego BMI, rzuceniu nałogu palenia tytoniu, regularnym wysiłku fizycznym, zmniejszenia ilości spożywanej soli i alkoholu oraz zmniejszenia poziomu stresu.

Dieta w walce z nadciśnieniem

Wiele ogólnoświatowych badań udowodniło, że zmiana stylu życia, w tym nawyków żywieniowych powinna być pierwszym krokiem w walce z nadciśnieniem i głównym filarem profilaktyki tej choroby. Badanie „Polymeal” udowadnia, że za pomocą diety możliwa jest redukcja ryzyka wystąpienia nadciśnienia nawet o 75%. Za efekt taki odpowiada duża zawartość ryb w diecie - 114g ryby 4 x w tygodniu zmniejsza to ryzyko o 14%. 150 ml wina dziennie (ale nie więcej!) zmniejsza ryzyko nadciśnienia o kolejne 32%. Inne produkty zmniejszające ryzyko nadciśnienia to: gorzka czekolada (100g/dobę – spadek o 21%), owoce i warzywa (400g/dobę – spadek o 21%), czosnek (2.7g/dobę – spadek o 25%) i migdały (68g/dobę – spadek o 12%).

Najwięcej badań jest obecnie prowadzonych wokół roli oliwy z oliwek w diecie chorych na nadciśnienie. Okazuje się bowiem, że może mieć ona zbawienne działanie dla naszego układu krążenia.

Źródło: Informacje zawarte w artykule pochodzą z prezentacji „Nadciśnienie tętnicze - problemy kliniczne" autorstwa dr n. med. Piotra Gryglasa.