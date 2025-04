Nadwrażliwość zębów, czyli uciążliwe zjawisko

Termin nadwrażliwości odnosi się do bólu zębów wywołanego bodźcami z powodu odsłonięcia zębiny i otwarcia kanalików. Najczęściej doskwiera w przypadku kontaktu z zimnym powietrzem, podczas spożywania gorącego, zimnego, słodkiego lub kwaśnego pożywienia lub napojów.

Dolegliwości bólowe mogą wystąpić także podczas szczotkowania zębów, a nawet leczenia stomatologicznego. Miejscami najbardziej wrażliwymi na działanie bodźców są powierzchnie policzkowe w rejonie przyszyjkowym, nadmiernie starte powierzchnie zębów w rejonie połączenia szkliwa i zębiny. Problem z nadwrażliwością zębów nasila się w wieku 25-30 lat. W Polsce dotyczy ponad 30% mieszkańców, a statystyki mówią, że częściej cierpią na nią kobiety niż mężczyźni.

Dlaczego powstaje?

Przyczyn powstawania nadwrażliwości jest wiele. Począwszy od nieskorygowanych wad zgryzu i chorób przyzębia, a skończywszy na naszych codziennych nawykach. Także nieprawidłowo wykonane zabiegi higieniczne mogą do niej doprowadzić. Zbyt intensywne szczotkowanie zębów twardą szczoteczką, zwłaszcza poziomymi ruchami, może prowadzić do uszkodzenia szyjki zębów, a tym samym do odsłonięcia zębiny, która jest przyczyną nadwrażliwości. Poza tym mocne szczotkowanie drażni dziąsła i uszkadza szkliwo.

Powinniśmy również zwrócić uwagę na jakość pasty, której używamy. Stosowanie past o wysokim wskaźniku ścieralności może prowadzić do nadwrażliwości. Podobnie jak używanie produktów wybielających zęby bez kontroli lekarza stomatologa.

Nie bez znaczenia pozostają urazy zębów powstałe w wyniku gryzienia twardych pokarmów. Co więcej, wpływ na powstanie nadwrażliwości zębów mają obgryzanie paznokci czy końcówek długopisów. Wady anatomiczne tkanek miękkich i budowa zębów są także czynnikami, które mogą prowadzić do nadwrażliwości.

Czy ślina może uszkadzać zęby?

Nawet skład chemiczny śliny jest istotny: zbyt kwaśny odczyn powoduje, że zęby ulegają szybciej demineralizacji, szkliwo jest osłabione, a zębina pozbawiona ochronnej warstwy.

Ślina nabiera kwaśnego odczynu również w wyniku spożywania pewnych produktów, t.j. owoce cytrusowe, napoje gazowane, kwaśne soki i sosy. Szkliwo jest poddawane chemicznemu rozpuszczaniu również w wyniku przyjmowania dużych dawek aspiryny i niepowleczonej witaminy C. Ponadto pod wpływem niskiej temperatury na szkliwie mogą powstawać mikroskopijne pęknięcia.

Uwaga na słodycze!

Szkodliwie na zęby działają także słodycze. Choroby przewodu pokarmowego, w których dochodzi do tzw. refluksu oraz wymioty sprawiają, że szkliwo zostaje trawione przez soki żołądkowe. Nadwrażliwości sprzyja także bruksizm, czyli nocne zgrzytanie zębami oraz nerwowe zaciskanie szczęki.

Nasz styl życia również ma odzwierciedlenie w stanie naszych zębów. Palenie papierosów pogarsza ukrwienie dziąseł, co wiąże się ze stanem zapalnym przyzębia i zanikiem tkanki kostnej. Również częsty kontakt z chlorowaną wodą może prowadzić do nadwrażliwości.

Należy pamiętać, że nadwrażliwość może pojawić się jako skutek zabiegów stomatologicznych. Jednak jest ona tymczasowa, a można ją wyeliminować poprzez nakładanie na wrażliwe miejsca specjalne preparaty.

