Najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet - zwróć uwagę na pierwsze objawy!

Wśród populacji kobiet, najczęstszą przyczyną zgonów z powodu nowotworów złośliwych nadal jest rak piersi. Współczynnik umieralności od lat utrzymuje się na stałym poziomie. Mimo szerokiej profilaktyki, rak piersi, nadal jest trudnym przeciwnikiem. Jednak statystyki z ostatnich dziesięciu lat wykazują niewielki spadek umieralności z jego powodu, przy ciągle utrzymującym się wysokim stopniu zachorowania.



Reklama

Fot. Depositphotos



Nowotwory – rak



Kolejnym złośliwym nowotworem, który odbiera życie wielu kobietom, jest rak jelita grubego. Zatrważająco rośnie liczba zachorowań i zgonów z powodu nowotworów złośliwych płuc. Związane jest to z coraz częstszym sięganiem po papierosy przez kobiety, a także większym spożyciem alkoholu przez panie. Najprawdopodobniej w nadchodzącym dziesięcioleciu umieralność z powodu raka płuc, wyprzedzi raka piersi. W przypadku zachorowań i zgonów z powodu raka żołądka, obserwuje się tendencję spadkową, jednak nadal stanowi problem zdrowotny wśród kobiet. Jeśli chodzi o raka szyjki macicy – umieralność z powodu tej choroby jest ciągle wysoka, w porównaniu z kobietami mieszkającymi w innych krajach Europy (poważne

traktowanie badań profilaktycznych = wczesna diagnostyka = skuteczne leczenie). Zachorowalność i umieralność z powodu raka jajnika, utrzymuje się na stałym

poziomie.

Zgony z powodu nowotworów, wyrażone w procentach:

- rak piersi (12,9%),

- rak jelita grubego (11,4%),

- rak płuca (11%),

- rak żołądka (5,9%),

- rak jajnika (5,6%),

- rak szyjki macicy (5,4%).

Wczesne objawy nowotworów złośliwych u kobiet



Rak piersi



Raczej ich nie rozpoznamy, nie wykonując comiesięcznego samobadania piersi i profilaktycznych badań mammograficznych lub USG. Początkowo, zmiany w piersiach są małe, słabo wyczuwalne – stąd konieczność wykonywania badań obrazowych. Pamiętaj: jeśli niepokoi Cię guzek lub zgrubienie, jakie udało Ci się zidentyfikować w swojej piersi lub pod pachą – skonsultuj to z lekarzem. Do onkologa nie potrzeba skierowania od lekarza rodzinnego, co stanowi drzwi otwarte po diagnozę! Obecność owrzodzeń na piersi, wycieku krwistego lub surowiczego z sutka, bolesności, obrzmienia, czy wyraźnego guza i siatki naczyń krwionośnych na piersi – jest bezwzględnym wskazaniem do konsultacji onkologicznej!

Kompendium wiedzy o raku piersi



Rak jelita grubego



Banalne zaparcia najczęściej sygnalizują problemy z jelitami, a przewlekłe mogą stać się przyczyną zmian nowotworowych. Ma to związek z zaleganiem mas kałowych i procesami gnilnymi w jelitach. Pierwsze symptomy guzów w jelitach, to:

- zaparcia, czasem na zmianę z biegunkami,

- brak satysfakcji po oddaniu stolca (wrażenie niepełnego opróżnienia jelit),

- krwawienia z odbytu.

Badaniem przesiewowym w kierunku nowotworów jelita grubego, jest badanie stolca na obecność krwi utajonej. Powinnyśmy je wykonać po ukończeniu 40. roku życia.

Rak jelita grubego



Rak płuca



To podstępna choroba, która zbyt szybko się nie ujawni. Rak płuc może dopiero znać o sobie, gdy doszczętnie wyniszczy organizm – przebiega więc bezobjawowo lub skąpoobjawowo. Jego pierwszym symptomem może być kaszel. Kaszel bywa różnie nasilony, zmienia swój charakter np. z suchego bolesnego, na mokry, z odpluwaniem wydzieliny. Nierzadko towarzyszy mu krwioplucie (podobnie jak w przypadku gruźlicy). Naszą uwagę powinna także zwrócić częstotliwość zapadania na infekcje dolnych dróg oddechowych (duża liczba w krótkich odstępach czasu). Niepokojące zmiany w płucach, mogą być zidentyfikowane w bardzo prosty sposób, mianowicie w zdjęciach rentgenowskich klatki piersiowej.

Rak żołądka



Nie daje wczesnych objawów. Rozwija się powoli, ujawniając niezbyt specyficzne symptomy. Nie świadczą one w 100% o raku żołądka, ale też nie mogą być pomijane w diagnostyce. Raka żołądka mogą sugerować następujące dolegliwości:

- ból po środku brzucha,

- spadek apetytu – możliwa niechęć do mięsa, a także utrata masy ciała,

- trudności w połykaniu,

- nudności i wymioty,

- uczucie pełności w żołądku, także po posiłku,

- zaobserwowanie się czarnych, smolistych stolców, a także wymiotów, podobnych

do fusów kawy (świadczą o krwawieniu z przewodu pokarmowego, czemu zwykle towarzyszy niedokrwistość) lub krwistych.

Może rozwinąć się niestrawność, zgaga i nadkwaśność, a także pojawią się odbijania, czasem cofanie się treści żołądkowej do przełyku (refluks).

Rak jajnika



Wykrycie raka jajnika we wczesnym stadium jest trudne, a czasem wręcz niemożliwe. Dopiero guz wielkości 1cm jest wyczuwalny w badaniu ginekologicznym, nieco mniejszy w badaniu USG. Wczesne, odczuwalne przez kobietę objawy raka jajnika, nie są specyficzne. Nie obejmują one układu rodnego i co dziwne, obserwujemy je ze strony przewodu pokarmowego. Zastanawiającymi symptomami, powinny być: wzdęcia, zaparcia, uczucie pełności nawet po małym posiłku, czkawka, niestrawność, odbijania, stopniowa utrata apetytu. Zachęcamy więc do

corocznych badań profilaktycznych u ginekologa i wykonywania raz w roku USG przezpochwowego.

Na pomoc jajnikom!



Rak szyjki macicy



Mimo akcji profilaktycznych ciągle obserwuje się wysoką zachorowalność na raka szyjki macicy. Nowotwór ten, zwykle wiążemy z wirusem HPV, który jest odpowiedzialny za większość zmian w szyjce macicy. To problem nie tylko kobiet aktywnych seksualnie, ale także i tych, które często korzystają z miejskich WC, a także mają wspólne z innymi osobami przybory higieniczne, jak np. ręczniki i gąbki lub, co gorsza: bieliznę... Początkowe objawy raka szyjki macicy również są

niespecyficzne. Kobiety najczęściej zgłaszają:

- upławy o nieprzyjemnym zapachu,

- upławy z domieszką krwi,

- ból w trakcie i po stosunku,

- krwawienia kontaktowe – po stosunku,

- bóle dolnych partii brzucha,

- ból w okolicach lędźwi i odcinka krzyżowego kręgosłupa.

Promujemy coroczne wykonywanie badań cytologicznych. Przypominamy też, że można je wykonać za darmo od 25. roku życia. Uzupełnieniem badania cytologicznego, powinno być badanie kolposkopowe.

Reklama

Rób cytologię!