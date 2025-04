Bezpieczne zabiegi o

Reklama

dmładzające…? Metody stosowane w warszawskim Salonie

Urody & SPA Royal Vital pozwalają odmłodzić się bez konieczności użycia skalpela.

Świat stawia przed nami wysokie wymagania; co dzień musimy wykazywać się sprawnością w działaniu i gotowością do podejmowania nowych wyzwań. Niezależnie od tego, czy aktualnie pełnimy rolę dbającej o dom żony, zabieganej businesswoman czy realizującej życiowe pasje podróżniczki. Aby sprostać oczekiwaniom otoczenia, nie zawieść siebie i najbliższych, staramy się być perfekcyjne w każdym calu zapominając o tym, że każda z tych ról może być zagrana jedynie przez 100% kobietę – istotę zadbaną, młodą duchem i piękną ciałem.

Dzisiejsza rzeczywistość stawia przed nami wysokie wymagania, ale jednocześnie oferuje nowe możliwości w zakresie pielęgnacji ducha i ciała, bez konieczności sięgania po inwazyjne rozwiązania możemy w ciągu kilku godzin, wykorzystując jedynie naturalne metody, zredukować liczbę zmarszczek, przywrócić jędrność skórze czy wymodelować określone partie ciała. Jest takie miejsce w Warszawie, gdzie przy zapachu aromatycznych olejków i delikatnych dźwiękach muzyki możemy poddać się ekskluzywnym zabiegom, w rezultacie których nasza skóra odzyska naturalne piękno.

Salon Urody & SPA Royal Vital oferuje unikalne zabiegi pielęgnacyjne na twarz, ciało, dłonie i stopy. Zabiegi wykonywane są przez specjalistów o wysokich kompetencjach w dziedzinie nowoczesnej kosmetologii i fizjoterapii. Istotą każdej wizyty jest rozmowa i szczegółowa diagnoza, w wyniku której ustalone zostają indywidualne potrzeby Klientki. Po analizie, konsultantka Royal Vital przedstawia rekomendacje obejmujące zabieg lub kurację z oferty Salonu oraz wskazówki dotyczące wprowadzenia ewentualnych zmian w codziennych nawykach Klientki. Połączenie tych dwóch elementów pozwala uzyskać zdumiewające efekty. Nadrzędną zasadą w Royal Vital jest wykorzystywanie jedynie naturalnych metod, które w połączeniu z zaawansowaną technologią dają rez

ultaty porównywalne do operacji plastycznych. Jednak w przeciwieństwie do tych ostatnich są bezpieczne i pozwalają cieszyć się efektem przez długie lata. „Panie często ryzykują swoim zdrowiem, a czasem życiem, poddając się skomplikowanym operacjom plastycznym,” - powiedziała Małgorzata Leoniec, właścicielka warszawskiego Salonu Urody & SPA Royal Vital. „W Royal Vital przeprowadzamy wyłącznie zabiegi naturalne z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń Lift 6 Cosmecanique i B21 SPA Orlane, które gwarantują długotrwały efekt i bezpieczeństwo.”

Naturalne zabiegi w Royal Vital wykonywane są w oparciu o najwyższej klasy kosmetyki firm: Babor, Orlane i Valmont. Salon przystosowany jest do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Kameralna atmosfera i pełne oddanie konsultantki na potrzeby Klientki podczas całego zabiegu sprawiają, że efektem wizyty jest nie tylko piękniejsze ciało, ale także zrelaksowana dusza.

Młodsza dzięki Lift6 Cosmecanique

Unikalna metoda działania aparatu Lift6 Cosmecanique stymuluje i napina skórę, pomagając walczyć z objawami starzenia. Gwarantuje efekt naturalnego liftingu bez ingerencji skalpela. Technologia polega na wykorzystaniu podciśnienia, przy delikatnym uciskaniu fałdy skórnej przez ruchome, magnetyczne klapki i wprowadzaniu jej w mniejsze lub większe wibracje. Dzięki takiej intensywnej stymulacji skóra napina się i wygładza.

Urządzenie Lift6 Cosmecanique wykorzystywane jest w Royal Vital przede wszystkim do pielęgnacji skóry twarzy, biustu i dekoltu. Zabiegi na twarz wykonywane są z użyciem profesjonalnych kosmetyków firm BABOR i ORLANE, które dodatkowo regenerują skórę i dostarczają jej dużą dawkę energii. Szczególnie zdumiewające efekty daje firmowy zabieg na twarz „Royal Vital”, który bazuje na połączeniu metody Cosmecanique z termiczną maską BABORA i aktywnymi składnikami linii biogen.

Przy użyciu aparatu Lift6 konsultantki Royal Vital wykonują również zabiegi na tkankę skórną piersi i dekoltu. Zabiegi są w stanie znacząco poprawić cyrkulację krwi i limfy, usprawnić wymianę płynów międzykomórkowych. W rezultacie skóra zostaje dotleniona i odżywiona. Przyśpieszony zostaje proces usuwania toksyn. Zabieg powoduje uelastycznienie i wzmocnienie wiązadeł podtrzymujących. Piersi odzyskują swoją jędrność i młodość. Efekt widoczny jest już po pierwszym, półtoragodzinnym zabiegu.

Piękniejsza dzięki B21 SPA Orlane

Kolejna, polecana i wykorzystywana w Royal Vital metoda upiększania ciała, stanowi połączenie najnowszej techniki z bio-kosmetologią. Podstawą zabiegów jest nowoczesne urządzenie B21 SPA, które zostało zaprojektowane we współpracy z instytutem Orlane w Paryżu w celu uzyskania efektu synergii podczas stosowania luksusowych produktów z linii B21 Orlane. Urządzenie B21 SPA posiada zróżnicowane programy (oczyszczanie, oligo witamina, odżywianie-nawilżanie, ujędrnianie, wygładzanie zmarszczek, regeneracja skóry), co umożliwia dobór optymalnej kuracji do indywidualnych potrzeb skóry Klientki. Aparat działa na zasadzie integracji trzech prądów: ultradźwięków, prądu galwanicznego i elektrostymulacji. Ultradźwięki przyśpieszają mikro-krążenie skóry, dzięki czemu zostaje ona dotleniona, zregenerowana i oczyszczona. Doskonałe wnikanie substancji kosmetycznych w skórę umożliwia zjawisko jonizacji, które jest efektem działania prądu galwanicznego. Kurczenie i rozluźnienie mięśni, zapewnia prąd o małym natężeniu. W rezultacie tonizuje sprężyste włókna skóry, co pomaga w przeciwdziałaniu obwisania skóry.

Informacje o firmie

Reklama

Salon Urody & SPA Royal Vital to wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy o niepowtarzalnym klimacie i profesjonalnej obsłudze specjalistów z dziedziny kosmetologii i fizjoterapii. W salonie Royal Vital, każdy pacjent może liczyć na indywidualne konsultacje

i doradztwo ekspertów. Royal Vital posiada najnowocześniejszy sprzęt do przeprowadzania zabiegów pielęgnacji twarzy i ciała. W salonie stosowane są najwyższej jakości kosmetyki marek takich jak: Babor, Orlane i Valmont. Royal Vital jest jedynym salonem w Polsce, który posiada fotel Biarritz - Pedi SPA, oparty na najnowszej technologii służącej do ochrony i pielęgnacji stóp.